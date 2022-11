Suche nach dem Puzzleteil: Französische Familie besucht auf Opas Spuren Hof in Helvesiek

Von: Ulla Heyne

Teilen

Völkerverständigung im Kleinen: die Familien Klee und Caudron. © Heyne

Die Suche nach dem fehlenden Puzzleteil in der Familiengeschichte führte das französische Ehepaar Caudron und ihre vier Kinder jüngst zu Familie Klee nach Helvesiek. Auf deren Hof war Großvater Victor während der Kriegsgefangenschaft im Zweiten Weltkrieg tätig.

Helvesiek – Ein Küchentisch voller Schwarzweiß-Fotos, eine Traube Menschen, Sprachgewirr, Handys, zeigende Finger und die Frage: „Wo ist Victor?“ In diesem Szenario fanden sich am Mittwochnachmittag eine Helvesieker Familie, Ortsbürgermeister Merten Lüdemann, Sprachmittler Werner Borgsen und eine sechsköpfige französische Familie. Anlass zum Besuch des Ehepaars Caudron und seiner vier erwachsenen Kinder, alle längst selbst Eltern, war die Frage eines der Enkel:

„Was hat Uropa eigentlich im Krieg gemacht?“ Lange Zeit wusste Opa Jean darauf keine Antwort – sein Vater hatte nie über den Zweiten Weltkrieg gesprochen, wie viele Menschen, die ihn miterleben mussten. Wie ein fehlendes Puzzlestück in der Familiengeschichte habe sich das lange angefühlt, berichtet Blandine, die Älteste der Töchter.

Begutachtung der Kleeschen Schwarzweiß-Bilder: Ist Opa Victor dabei? © -

Dass die Zeit auf diesem Stück Geschichte Konturen bekam, lag an einem Zufallsfund – da war Victor Caudron, geboren am 7. April 1911, schon mehr als 20 Jahre tot. Mit einem Zufallsfund, seinen handtellergroßen, dünnen Notizbüchern von 1940 bis 1943, für jedes Jahr eins, eröffnete sich für die Nachfahren eine neue Welt. Nach einer Woche in Stalag B des Lagers Sandbostel gelandet, war der Kriegsgefangene anschließend zum Arbeitsdienst auf einen Hof nach Helvesiek gekommen. „Zwangsarbeit war das nicht“, klärt Borgsen auf, der heute ehrenamtlich als Dolmetscher fungiert und eine Menge Fachwissen mitbringt. „Im Rahmen der Genfer Konventionen war Arbeitsdienst sogar erlaubt.“

Für Sohn Jean war der Ortsname ein erster Anhaltspunkt für jahrelange Recherchen. Irgendwann stieß er auf die Gedenkstätte Sandbostel. Dort vermittelte man ihm den Kontakt des Ortsbürgermeisters Merten Lüdemann, der wiederum selbst Recherchen anstellte und in der Helvesieker Chronik stöberte. Und die führten zum Hof der Familie Klee, die die sechsköpfige Gruppe empfängt, die nur für diesen Zweck mehr als 700 Kilometer im Kleinbus aus Valenciennes in Nordfrankreich angereist ist. Erinnern kann sich Anni Klee, Jahrgang 1938, an den damals 31-jährigen Victor nicht – sie war erst drei. Aus Erzählungen weiß sie, dass damals auch eine junge Polin hier einquartiert war, „die hat die Näharbeiten erledigt, Victor half in der Landwirtschaft, beim Melken.“ Auf den Fotos, die Sohn Hermann auf dem Wachstisch ausgebreitet hat, ist er nicht zu erkennen. Auch die Frage nach seinem Freund Ferdinand, den er in Helvesiek kennenlernte – der Anfang einer lebenslangen Freundschaft –, können die Klees nicht beantworten.

Einige Erinnerungsbrocken kommen aber doch hoch: Dass die Kriegsgefangenen einmal die Woche zum Duschen ins benachbarte Scheeßel marschieren mussten, „hier gab es ja nur eine Zinkwanne, so war das damals“, meint Annis Ehemann Hermann. Und die Einquartierung in einer Kammer in der Diele, „links die Kühe, rechts die Pferde“. Dolmetscher Borgsen blättert im mitgebrachten gelben Langenscheidt: „Vestibule“ findet er für Diele. Die Gäste nicken. Nicht allen Kriegsgefangenen ist es gut ergangen. Bongsen erzählt von einem Polen, der sich in ein deutsches Dienstmädchen verliebte, „sie hatten sogar ein gemeinsames Kind.“ Er wurde erhängt, das Kind in die USA geschickt. Erst vor einigen Wochen ist die Urne wieder nach Deutschland geschickt und hier beigesetzt worden.

Das Notizbuch des Großvaters brachte die Spur nach Helvesiek. © -

Viel zu sehen gibt es für die Gäste nicht auf dem Hof. „Hier ist alle fünf Jahre ein neues Gebäude entstanden“, erklärt Hermann senior, der aus Westervesede eingeheiratet hat. Als er auf die Frage nach seinem Beruf „Na, auch Landwirt“ erwidert, nickt das französische Familienoberhaupt, seines Zeichens Lehrer, zufrieden.

Nach einer knappen halben Stunde machen sich die Besucher wieder auf den Weg, nicht ohne Spezialitäten aus der Heimat als Geschenk zu überreichen. Mutter Odile drückt der etwas erstaunten Anni Klee zwei „Bisous“ auf die Wangen. In Helsch tut es sonst auch ein „Tschüss“. Als die Caudrous den Rückweg zum Auto bei der Alten Schule antreten, haben einige Tränen in den Augen. Ob dies ein Stück Völkerverständigung sei? „Auf jeden Fall“, meint Alice, so freundlich und warmherzig, wie wir hier empfangen worden sind – das hätten wir uns nicht träumen lassen.“ Bruder Sylvain findet es ehrenwert und mutig, wie sich die Menschen auch hier ihrer Vergangenheit stellen. Morgen werden sie eine Führung durch Sandbostel machen, bevor es wieder nach Hause geht. Ortsbürgermeister Lüdemann hofft, „dass Sie hier das gefunden haben, was Sie sich versprochen haben.“ Die Gäste nicken entschieden. Das fehlende Puzzleteil in der Familiengeschichte ist gefunden – und es passt. hey