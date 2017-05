Countdown für „Pfingsten in Appel“ läuft

18 Stunden Party nonstop

+ © Archivfoto: Heyne Gute Stimmung garantiert: „Pfingsten in Appel“ lockt jedes Jahr tausende partyhungrige Besucher an. © Archivfoto: Heyne

Appel - Es gibt 24-Stunden-Wanderungen, 24-Stunden-Läufe – aber 24-Stunden-Partys? Natürlich, in Berlin oder auf Ibiza sind sie zu finden. Aber auf dem platten Land? Jawohl, auch hier. Auf Gut Appel nahe Helvesiek wird am kommenden Pfingstwochenende, 3. und 4. Juni, von 23 Uhr abends bis 16 Uhr nachmittags wieder durchgefeiert. Also 18 Stunden lang. Das Ganze nennt sich „Pfingsten in Appel“ – ein Partymarathon mit Kultcharakter, der in diesem Jahr schon in seine 51. (!) Auflage geht.