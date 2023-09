Keine Baugenehmigung für Stemmer Neubaugebiet

Von: Judith Tausendfreund

Der Anfang ist gemacht, die ersten Erschließungsschritte sind erfolgt. Doch aktuell werden keine Baugenehmigungen erteilt. © Tausendfreund

Bauwillige werden ausgebremst, das ist momentan in Stemmen, aber auch an anderen Orten des Landkreis der Fall. Hintergrund ist eine Klage des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), die bundesweite Folgen hat.

Stemmen – In Stemmen geht aktuell ein Prozess vonstatten, der noch an vielen anderen Orten so oder ganz ähnlich folgen kann. Es geht um ein Baugebiet – in diesem Fall das Gebiet, welches nach dem Bebauungsplan Nummer sechs, „Kamp“, geplant wird – welches nun geändert werden muss.

So weit, so gewöhnlich. Doch die nun vom Stemmer Rat beschlossene erste Änderung des Bebauungsplans kommt zustande, da der BUND geklagt hat. Und zwar nicht gegen das Stemmer Baugebiet, sondern gegen den Paragrafen 13b des Baugesetzbuchs. Hintergrund der Klage: Der besagte Paragraf ermöglichte bisher, auf bis zu 10 000 Quadratmeter großen Flächen in Ortsrandlagen schneller als im eigentlichen Verfahren zu bebauen.

Interessant ist dabei der historische Kontext des Regelwerks: Das wurde 2017 eingeführt, um möglichst schnell Wohnraum für geflüchtete Menschen zu schaffen. 2019 sollte die Idee auslaufen. 2020 erklärte das damalige Bundesinnenministerium aber, die Regelung beibehalten zu wollen, da es nach wie vor an Wohnraum fehle.

Fest steht: Bis zuletzt konnte der Paragraf in Anspruch genommen werden, um am Rande von Ortschaften Einfamilienhausgebiete zu schaffen, ohne dass eine exakte Umweltprüfung vorgenommen werden musste. Auch Ausgleichsmaßnahmen mussten nicht vorgenommen werden – nun ändert sich genau dieser Umstand.

Baugebiet „Kamp“ betroffen

In Stemmen hat dies zur Folge, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine Baugenehmigungen ausgesprochen werden können. Dies gab Reinhard Trau (WG Stemmen) in der jüngsten Ratssitzung bekannt. Die Situation ist durchaus verzwickt. Im August des letzten Jahres wurde der Feststellungsbeschluss gefasst. Schon das war nicht ganz einfach, da in Stemmen – wie in vielen ländlichen Regionen – eine an sich zu hohe Geruchsbelastung durch die Landwirtschaft vorliegt. Der Beschluss konnte nur gefasst werden, indem ein Teilbereich der zu bebauenden Fläche ausgeklammert wurde. Auf diesen Flächen kann ohnehin erst zu einem späteren Zeitpunkt gebaut werden. Die Gemeinde kann die Grundstücke allerdings schon verkaufen. Doch was passiert nun mit den anderen Grundstücken, die ohnehin regulär bebaut werden können? „Wir müssen abwarten, obwohl wir das Verfahren in Gang bringen wollen“, schilderte Trau die Lage. Die Gemeinde sei Vertragstreu, betonte er auch.

Wolfgang Dürr (WG Stemmen), stellvertretender Bürgermeister, beschrieb die Folge der Klage. „Beispielsweise dürfen wir jetzt nicht einfach eine Hecke vor Ort abholzen, sondern es muss eine Ausgleichsfläche definiert werden.“ Ein formeller Beschluss sei erforderlich, hierzu müsse erneut ein Planungsbüro beauftragt werden. Dementsprechend muss nun ein Aufstellungsbeschluss zur ersten Änderung des Bebauungsplans erfolgen – der Stemmer Rat entschied sich einstimmig zu diesem Schritt.

Nicht abgeschlossene Verfahren dürfen nicht zu Ende geführt werden

Volker Behrens vom Bauamt der Samtgemeinde Fintel kennt die Problematik. „Das Thema betrifft ganz viele Kommunen.“ Das bestätigt auf Anfrage auch Landkreis-Sprecherin Christine Huchzermeier. Sie erklärt, dass nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum besagten Paragrafen das niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung eine vorläufige Handlungsempfehlung an die unteren Bauaufsichtsbehörden herausgegeben habe. Nach dieser dürfen noch nicht abgeschlossene Bebauungsplanverfahren nach diesem Paragrafen nicht zu Ende geführt werden. Diese Verfahren sind entweder abzubrechen oder auf ein normales Bebauungsplanverfahren umzustellen.

Auch das Verfahren der Gemeinde Stemmen zur Änderung des Bebauungsplanes „Kamp“ fällt unter diese Regelung, so die weitere Auskunft des Landkreises. Der Satzungsbeschluss wurde zwar gefasst, aber die Bebauungsplanänderung noch nicht im Amtsblatt des Landkreises öffentlich bekannt gemacht. Das Verfahren ist damit nicht abgeschlossen. Damit wird die Bebauungsplanänderung nicht wirksam, es können keine entsprechenden Baugenehmigungen erteilt werden.

Weitere Folgen sind unklar

In anderen Fällen, in denen Bebauungspläne bereits öffentlich bekannt gemacht und damit wirksam geworden sind, sind die Folgen noch nicht wirklich klar. Das Ministerium habe angekündigt, sich erst nach Auswertung des Urteils zu äußern. Das ist als letztinstanzliches zwar rechtskräftig, aber noch nicht mit Urteilsgründen veröffentlicht. In diesen Fällen wird der Landkreis bis zur endgültigen Klärung der Rechtslage weiterhin Baugenehmigungen erteilen, allerdings mit dem Hinweis, dass die Folgen des Urteils, einschließlich einer möglichen Rücknahme der Baugenehmigung, noch nicht absehbar sind. Eine wahrlich schwierige Lage für die Bauherren.