Stabil trotz Medizinerschwund

Lauenbrück - Von Hannes Ujen . Wie steht es gegenwärtig um die hausärztliche Versorgung in der ländlichen Region? Mit diesem Thema befasste sich der Ausschuss für Sozialausschuss der Samtgemeinde Fintel in seiner jüngsten Sitzung. Den Impuls dazu gab Ratsherr Jürgen Borngräber (SPD). Unterlegt mit diversen Wandprojektionen und Informationen von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) zeichnete sich ein umfassendes, aber auch äußerst komplexes Bild über die derzeitige Situation ab: Bis 2020 gehen rund 50 000 niedergelassene Ärzte in Deutschland in den Ruhestand. Gerade auf dem Land fehlen Allgemeinmediziner. Der Nachwuchs will in die Städte und wehrt sich gegen eine neue Studienordnung. So ist der Hausarztmangel in Niedersachsen besonders groß und die Versorgung im Bundesvergleich mit am schlechtesten.

Wie aus den Ende 2018 vom Bundesarztregister vorgelegten Zahlen hervorgeht, gab es in Niedersachsen 65,7 niedergelassene Hausärzte pro 100 000 Einwohner. Brandenburg und Baden-Württemberg lagen mit 65,6 Hausärzten pro 100 000 Einwohner etwa gleichauf. Noch weniger waren es in den Ärztebezirken Westfalen-Lippe, in Hessen und Sachsen-Anhalt. Die höchste Dichte an Hausärzten gibt es nach Bayern in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sowie in den Stadtstaaten Hamburg, Berlin und Bremen.

In der ambulanten Versorgung sollen für Niedersachsen jetzt rund 350 zusätzliche Arzt- und Psychotherapeutensitze geschaffen werden, darunter Hausärzte mit 150 neuen Sitzen, Psychotherapeuten mit 80, Nervenärzte mit 48 sowie Kinder- und Jugendmediziner mit 40 neuen Standorten.

Die neue Bedarfsplanung enthält auch Vorgaben für die Erreichbarkeit von Ärzten. Danach sollen 95 Prozent der Patienten einer Region zum Hausarzt nicht länger als 20 Minuten Fahrtzeit mit dem Auto benötigen. Die Erreichbarkeit für Kinder- und Jugendmediziner wurde auf 30 Minuten, für Gynäkologen und Augenärzte auf 40 Minuten festgelegt.

„Mit der neuen Richtlinie backen wir keinen einzelnen neuen Arzt oder Psychotherapeuten für Niedersachsen. Arztverschickung auf Kommando ist nicht möglich“, hatte Mark Barjenbruch, Vorstandsvorsitzender der KVN, erst kürzlich Stellung genommen.

Erfreulicherweise war mit Thomas Lichte, der selbst eine Hausarztpraxis in Lauenbrück führt, ein Experte im Fachausschuss zugegen, der mit seinen Ausführungen, Erläuterungen und Informationen für mehr Klarheit sorgen konnte. Lichte unterstrich die Bedeutung der in eigener Praxis niedergelassenen Ärzte als Grundpfeiler der medizinischen Versorgung der Bevölkerung. „Notwendig ist jedoch eine Vereinfachung aller damit zusammenhängender Bedingungen und die Entwirrung von Bürokratien im Praxisalltag“, meinte der Mediziner, der den Politikern auch einen Überblick über das Gesundheitssystem in der Samtgemeinde Fintel verschaffte. Demnach gebe es eine Praxis in Fintel mit einem Arzt, eine mit drei Ärzten in Lauenbrück, zwei Zahnarztpraxen mit je einem Zahnarzt (Fintel) und einer Zahnärztin (Lauenbrück). Ebenso erwähnte er das Haus Wümmetal, ein Alten- und Pflegeheim für die Bevölkerung der Samtgemeinde, sowie ähnliche Nachbareinrichtungen in Ostervesede und Scheeßel. Weiterhin verfüge Fintel über eine eigene Apotheke, während Lauenbrück von einem Bringdienst der drei Apotheken aus Scheeßel sowie der aus Fintel profitieren würde. Ambulante Pflegedienste wiederum böten Einrichtungen in Helvesiek (Pflege to Hus), in Scheeßel (die Diakoniesozialstation) sowie in Ostervesede und Fintel (Haus im Garten). Darüber hinaus existierten Tagespflegeeinrichtungen in Fintel, Lauenbrück und Helvesiek sowie Therapiepraxen in Fintel, Helvesiek und in Lauenbrück. Ab 1. Oktober geselle sich zudem noch mit der neuen Seniorenresidenz Heidhorn in Lauenbrück ein betreutes Wohnangebot hinzu. „Inklusive der Lauenbrücker Rettungsdienststation ergibt dies derzeit einen recht erfreulichen Versorgungsstand von 95 Prozent in der Samtgemeinde“, schlussfolgerte Lichte.