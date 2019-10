Auf den Spuren der Kraniche

Nabu Rotenburg bietet bei Appel Beobachtungsmöglichkeiten und

+ Mit zwei Besuchern des Kranich-Beobachtungswagens: Nabu-Mitglieder Günter Saxer (l.) und Hannelore Berulla.

Appel - Von Wieland Bonath. Immer wenn die Sonne sich senkt, wenn das Land bei Appel noch stiller wird, dann kehren die Kraniche zurzeit Abend für Abend mit lauten Trompetenrufen von ihrer täglichen Nahrungsaufnahme zurück zum Tister Bauernmoor. Tausende dieser „Vögel des Glücks”, wie die bis zu 1,30 Meter großen Schreitvögel mit fast 2,50 Metern Flügelspannweite auch genannt werden, befinden sich aktuell auf ihren großen Zügen aus vielen Teilen Europas und Asiens in ihr Winterquartier nach Frankreich, Spanien, Portugal und Nordafrika. Ein faszinierendes Schauspiel, das der Naturschutzbund (Nabu) für den Landkreis Rotenburg den Naturfreunden vermittelt. Der hat am Ortsausgang von Appel in Richtung Stemmen mit Blick in die flache Feldmark auch in diesem Jahr seinen Beobachtungswagen aufgestellt.