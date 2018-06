Sport, Spiel und Spaß auf dem Kleinfeld

Zehn Mannschaften beim Straßenfußballturnier des TuS Fintel / Team „Kurdenhof“ siegt mit einem Punkt Vorsprung

+ Mit drei Siegermannschaften (vorne das Team „Kurdenhof“, dahinter die „Jakobsisters“ und in der obersten Reihe die„Eurofighter“) endete ein grandios lustiges Spaßturnier. - Foto: Rutzen

Fintel - Am Spielfeldrand stehen feuern die Zuschauer die Spieler auf dem Platz an. Die Fußballer passen sich den Ball zu, gehen in den Zweikampf und versuchen ihr Tor zu verteidigen, doch der Ball geht ins Netz. Jubelnd laufen die Spieler über den Platz. Das war das Straßenfußballturnier in Fintel.