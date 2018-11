Lauenbrücker Gemeinderat diskutiert Vorschläge für neues Wohnbaugebiet „Treiderkamp“

Spielplatz und Rückhaltebecken

+ © Detlefsen Angrenzend an den Richterkamp soll das neue Baugebiet „Treiderkamp“ entwickelt werden. Ein landwirtschaftlicher Weg trennt die beiden Gebiete. © Detlefsen

Lauenbrück - Der Bauboom in Lauenbrück hält nach wie vor an. Während es im „Heidhorn I“ schon keine verfügbaren Grundstücke mehr gibt, schrumpft auch im „Heidhorn II“ das Angebot zusehends. Nun gibt es einen neuen Bebauungsplan, mit dem die Gemeinde auf die hohe Nachfrage an Wohnbaugrundstücken reagiert: den „Treiderkamp“.