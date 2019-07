SPD-Bundesvorsitz: Lars Klingbeil legt sich noch nicht fest

Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Fintel/Vahlde haben sich zu einem Grillabend mit dem Bundestagsabgeordneten und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil (l.) getroffen.

Rund 70 Gäste konnte Vereinsvorsitzender Tobias Koch (r.) laut Mitteilung begrüßen. Die warteten jedoch vergeblich auf eine Ankündigung seiner Kandidatur für das SPD-Vorsitzendenamt im Bund.

Darüber müsse er noch einige Nächte schlafen, so Klingbeil. Ihm sei bewusst, dass auch sein Name als potenzieller Kandidat gehandelt werde. Für ihn sei es auch keinesfalls als Strafe zu sehen, dieses Amt auszuüben - auch wenn dies insbesondere in den Medien den Anschein habe.