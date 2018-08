„Der Spaß steht im Vordergrund“

Beim Finteler Triathlon können die Organisatoren auf Hilfe von allen Seiten vertrauen / Morgen geht‘s los

+ Auch aus sportlicher Sicht sind sie vorbereitet: André Lange (l.) und René Feil organisieren den 33. Finteler Triathlon. - Foto: Rosebrock

Fintel - Von Jana Rosebrock. André Lange und René Feil sind ein eingespieltes Team. Beide gehören sie der fünfköpfigen Orga-Mannschaft an, die maßgeblich für das Gelingen des alljährlich stattfindenden Triathlons in Fintel verantwortlich ist. Lange und Feil sind nun schon zum achten Mal dabei – und trotz all dem Vorbereitungsstress, den so eine XXL-Veranstaltung mit sich bringt: Spaß, sagen sie, mache die ehrenamtliche Arbeit noch immer.