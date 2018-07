Shuttlebus fährt weiter

Lauenbrück - Von Ursula Ujen. Es ist 14.35 Uhr am Montagnachmittag, ein Bus biegt auf den Parkplatz des Landparks Lauenbrück ein und kurz darauf steigen aus diesem etliche munter plaudernde Frauen aus. Es folgen fröhlich-aufgeregte Kinder, und zusammen strebt die Gruppe sichtlich motiviert auf das Landpark-Gebäude zu.

Dort wird sie bereits von Mark Schönert, zuständig für pädagogische Führungen im Landpark, sowie Mitarbeiterin Nina Grünewald erwartet, die sich um die Betreuung der Kinder kümmern. In ihrem Gefolge befinden sich heute die 14-jährigen Praktikantinnen Lena, Sophie, Anna-Lena und Jana, die an dem Projekt „Herausforderung“ der Realschule Süd in Buxtehude teilnehmen und im Landpark praktische Erfahrungen sammeln.

Die Frauen sind mittlerweile im ersten Stock des Gebäudes angekommen – dort befindet sich in einem lichtdurchfluteten großen Raum die Werkstatt des Projekts Landatelier, wo bereits Schneidermeisterin Kerstin Rauer-Dahlke und Designerin Johanna von Frieling auf sie warten. Ein paar Minuten später herrscht dort reges, geschäftiges Treiben: Stoffe werden ausgebreitet, Nähmaschinen rattern, Scheren klappern und eine angeregte Unterhaltung erfüllt den Raum. Marie Charbonnier von der Koordinierungsstelle Migranten und Teilhabe des Landkreises Rotenburg geht von Tisch zu Tisch, um sich einen Überblick vom Fortschritt des Projekts zu verschaffen.

Alles scheint auf einem guten Weg zu sein, doch damit hätte es bald vorbei sein können – das Projekt im Landatelier war gefährdet: Der Transport der Migrantinnen aus den verschiedenen Ortschaften war sehr zeit- und kostenintensiv, sodass die vom Niedersächsischen Sozialministerium bereitgestellten Mittel nicht ausreichten. Das Landatelier-Projekt, durch das Frauen mit Migrationshintergrund berufsqualifizierende Fähigkeiten erwerben können, drohte zu scheitern.

Für Landpark-Chefin Katharine von Schiller ein Grund, noch einmal alle Hebel in Bewegung zu setzen, um erneut Geldgeber und Unterstützer für ihre „Herzensangelegenheit“ zu gewinnen. „Eigentlich war ich überzeugt davon, dass ich das schaffe, denn die Qualität des Projekts spricht einfach für sich“, so die Lauenbrücker Powerfrau. „Bis zu 20 Frauen und Kinder kommen jeweils am Montagnachmittag ins Landatelier. Während die Frauen durch professionelle Ausbilderinnen das Schneidern, Häkeln und Stricken erlernen, werden die Kinder durch unsere erlebnispädagogischen Betreuer mit der heimischen Natur- und Tierwelt vertraut gemacht. Die Teilnehmerinnen sind mit Begeisterung bei der Sache und machen gute Fortschritte; zurzeit werden individuelle Rucksäcke und Taschen angefertigt.“

Die Zusammenarbeit mit der Hamburger Designerin Sibilla Pavenstedt, die seit vielen Jahren nach dem gleichen Konzept unter dem Label „Made of Veddel“ erfolgreich Produkte von Migrantinnen vertreibt, garantiere zudem eine optimale Qualifizierung der Frauen, die mit dieser Maßnahme auf den Arbeitsmarkt vorbereitet werden sollen. Nicht zu unterschätzen sei ebenso die Sprachkompetenz, die die Frauen sowohl im Fachbereich als auch allgemein erwerben.

Letztendlich hat sich von Schillers Hartnäckigkeit ausgezahlt, denn sowohl Sponsoren aus der Region als auch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung in Hannover sagten die weitere Unterstützung bis Ende des Jahres zu. Somit ist der Transport aus der Region zum Landpark Lauenbrück gesichert. Weitere Anmeldungen werden gern entgegengenommen: „Teilnehmerinnen jeglichen Alters sind herzlich willkommen – auch zu einem Schnuppertag“, so die Landatelier-Initiatorin. „Wir freuen uns über jeden, der kommt. Er wird da aufgefangen, wo er steht.“ Weitere Infos zum Landatelier sowie der genaue Shuttle-Fahrplan gibt es unter Telefon 04267 / 954760 sowie im Internet.

www.landpark.de/projekte/landatelier