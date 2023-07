Serie Fachkräftemangel: Tischlerei Miesner strukturiert um

Von: Judith Tausendfreund

Teilen

Thomas Miesner bedauert den Fachkräftemangel. © Tausendfreund

Seit 95 Jahren ist die Tischlerei Miesner in Lauenbrück zu Hause. Durch den Fachkräftemangel muss umstrukturiert werden – Holzfenster und -türen werden nicht mehr hergestellt, stattdessen gibt es mehr Kunststofffenster. Thomas Miesner blickt gespannt in die Zukunft.

Lauenbrück – Das Unternehmen Miesner Fensterbau besteht schon seit 95 Jahren am Standort Lauenbrück. Geschäftsführer Thomas Miesner wurde in das Unternehmen „hineingeboren“, traditionell gehört auch das benachbarte Bestattungsunternehmen zur Familie Miesner.

Das Thema Fachkräftemangel begegnet dem Inhaber auf mehreren Ebenen, am stärksten aber im Bereich der Tischlerei. „Wir mussten jetzt nach 94 Jahren die Holzfenster und -türenproduktion einstellen“, bedauert er, sichtbar betroffen. Auch sein Vater Johann Miesner, der Anfang der 1970er-Jahre den Schwerpunkt auf den Holzfensterbau gelegt hatte, sei betroffen von der Entwicklung. Die Maschine wurde nach Griechenland verkauft, der Schritt verursacht Wehmut bei beiden Generationen.

Miesner Junior hatte 2007 die Geschäftsführung übernommen, aktuell hat er noch sieben Mitarbeiter, früher waren es mal 13. Durch die Pandemie musste er zweimal Kurzarbeit anmelden, auch dadurch sind es weniger Mitarbeiter geworden. Sein Geselle, der die Holzfenster hergestellt hat, ist der Liebe wegen nach Osnabrück gezogen, andernfalls wäre er geblieben. „Aber ich finde einfach keinen Nachfolger“, so Miesner. Der ehemalige Geselle hatte hier im Betrieb seine Lehre absolviert und war immer dort, er gehörte quasi zum Inventar, nun fehlt er.

Miesner kann mit der Situation umgehen. Er hat zwar den Holzfensterbetrieb eingestellt, dafür aber den Bereich der Kunststofffenster erweitert. Er hat in neue Maschinen investiert, auch hierdurch kann manches aufgefangen werden. Lieber wäre es ihm, einen neuen Gesellen einzustellen. Doch seine Suche, auch über soziale Medien, den Bekanntenkreis und weitere Wege, war bislang erfolglos. Miesner fragt sich zuweilen, wo die ganzen Fachkräfte hin sind – er vermutet, dass viele inzwischen im öffentlichen Dienst arbeiten.

Statt Holzfenster werden Kunststofffenster verarbeitet. © Tausendfreund

Die Suche nach dem Gesellen hat er auf Eis gelegt, „aber ich bekomme jetzt zwei Auszubildende“, berichtet er. Immerhin, das ist ein Lichtblick.

Seit 2011 ist Miesner Bestattermeister, er darf also auch in dem Bereich ausbilden. Die beiden neuen Azubis werden dann jeweils einmal in der Tischlerei und einmal im Bestattungswesen anfangen. „In den vergangenen Jahren wollte ich eher nicht ausbilden, denn es ist einfach sehr viel Aufwand“, führt er aus. Auf der anderen Seite seien die Jugendlichen nicht sonderlich motiviert.

„Im Handwerk geht es um körperliche Arbeit und das wollen viele einfach nicht mehr“, weiß er aus zahlreichen Gesprächen. „Alles was anstrengend ist, da haben die kein Bock drauf“, beschreibt er die Generation, die jetzt in die Ausbildung startet. Viele wollten eben lieber mit dem Kopf arbeiten. „Natürlich müssten die Handwerker auch mehr verdienen, bei dem, was sie leisten – aber das ist wirtschaftlich nicht immer leistbar“, bedauert er. In fünf bis zehn Jahren, so seine Überlegung, wird es kaum mehr ausgebildete Handwerker geben. Die Innungen würden stark für den Beruf werben. „Das Handwerk ist ein schöner Beruf, man produziert etwas, man sieht es später“, schwärmt er.

Michael Krause ist einer von mehreren Angestellten, die an den Maschinen in der Werkstatt arbeiten. © Tausendfreund

Auch wenn die Fachkräfte fehlen, die Nachfrage ist unterdessen gleichbleibend hoch, er könnte – nur von den Anfragen her – gut 20 Mitarbeiter beschäftigen. „Wir sind aber nur sieben, dementsprechend geht nicht immer alles sofort“, beschreibt er eine weitere Folge des Fachkräftemangels. Gerade der Nachwuchs suche oft nach der sogenannten „Work-Life-Balance“. Aber beispielsweise eine 4-Tage-Woche einführen, das erscheint ihm nicht möglich. Denn dann fehlt ja wieder ein Tag mehr, an dem die Aufträge abgearbeitet werden können. „In einem kleinen Betrieb funktioniert das einfach nicht“, sagt er.

Unabhängig davon ist Miesner zufrieden, dass er seinen Schwerpunkt auf den Bereich Kunststofffenster verlegen konnte und somit genug Arbeit anliegt. Mit Blick auf das kommende Jahr sieht er allerdings gewisse Probleme, nicht zwingend für seinen Betrieb, eher für die ganze Branche. Denn Einfamilienhäuser würden gerade wenig gebaut, die stark gestiegenen Bauzinsen machten sich deutlich bemerkbar. „Da kann noch dramatisch werden und so gesehen bin ich auch ganz froh, dass wir eben nicht mehr ganz so viele Mitarbeiter haben.“ Keine Frage, als Geschäftsführer muss man immer alle möglichen Entwicklungen der Branche im Auge behalten.

Allein die Preissteigerungen, die es in den vergangenen Monaten gab, zeigen, wie viel Dynamik in der Branche vorherrscht. Kunststofffenster kosten inzwischen 24 Prozent mehr als noch vor zwei Jahren, bei den Holzfenster sind es sogar 35 Prozent. Das macht es schwierig, Preise zu kalkulieren und Anfragen zu beantworten. „Das hat sich inzwischen etwas beruhigt“, so Miesner weiter.

Doch wie die Bauwirtschaft in Zukunft ohne Fachkräfte funktionieren soll, das ist ihm rätselhaft. „Man lernt ja nicht vergebens drei Jahre lang“. Er weiß, dass viele Aufgabenstellungen rund um den Hausbau anspruchsvoll sind. Irgendwie wird es weiter gehen, für ihn, für seine Betriebe und auch für die Branche. „Doch wie, das bleibt sicher spannend.“