Selbstversuch im Klettern bei Baumab in Lauenbrück

Von: Andreas Schultz

Einige Äste müssen noch per Handsäge weichen, damit Kletterer Thorben Lemke an Höhe gewinnen kann, ehe es ans Fällen geht. © Schultz

Bäume pflegen, Bäume absägen: Das und mehr erledigen Carsten Lemke und Kollegen von der Firma Baumab in Lauenbrück. Wir waren mit Kletterer Thorben Lemke am Stamm einer Fichte unterwegs.

Lauenbrück – Als ich mit der Handsäge zum Schneiden der Fichtenäste ansetze, merke ich, wie die Beine langsam müde werden. Das Zittern ist verräterisch, die Muskulatur ist das Baumklettern mit Steigeisen und die daraus folgende Haltung einfach nicht gewohnt. Aber aus fünf Metern Höhe auf die Kollegen meines Kurzpraktikums herabzuschauen, das hat schon was.

Mit professioneller Ausrüstung einen Baum hinaufzuklettern, macht Laune. Aber was hochgeht, kommt auch irgendwann wieder runter – das gilt für mich schneller als für die Profis. „Okay, dann seile ich mich mal wieder ab“, rufe ich in Richtung Rasen, während ich die scharfe Säge wieder ins Holster stecke. Erst löse ich den Dreiwegekarabiner von der Kurzsicherung, dann sanft mit zwei Fingern die Arretierung des zweiten Sicherungsseils, genau wie Kletterer Thorben Lemke es mir vorhin gezeigt hat. Eher ruckartig und vorsichtig geht es wieder nach unten.

In fünf Metern Höhe sehen Zuschauer schon sehr klein aus, findet Kletterpraktikant Andreas Schultz. © Beims

„Baumab“ ist der knackige Beiname des Familienunternehmens Carsten Lemke Baumfällungen aus Lauenbrück. Die drei Mitarbeiter des Außendienstes Carsten und Sohn Thorben Lemke sowie Martin Hollmeier nennen sich beruflich Baumpfleger. Aber, der Firmenname deutet es an, auch das Stürzen und Zerteilen von Stämmen gehört zum Berufsalltag. Die Gründe für einen solchen Einsatz, wie er nun in einem Garten in Lauenbrück ansteht, können vielfältig sein, erklärt Carsten Lemke. „Der Baum kann krank oder zu groß sein“, nennt er zwei Beispiele. Die Lauenbrücker Fichte ist Letzteres, wirft zu viel Schatten auf das nebenstehende Grundstück. Also haben Kunden und Nachbarn sich auf die Fällung geeinigt.

Thorben Lemke wirft sich in Schale: Über Arbeitskleidung und -schuhe streift er einen Gurt mit allerhand Halterungen und Karabinern, an Schuhen und Waden werden Steigeisen verschnürt. Zwei Seile sollen den 24-Jährigen während der Arbeit am Baum sichern, sie sind mit Zwei- und Dreiwegekarabinern im Gurt eingehakt. Der Kletterer hängt sich in die gelbe Kurzsicherung, rammt links und rechts abwechselnd die Dornen der Steigeisen in den Stamm. Alle paar Schritte beugt sich Lemke schnell nach vorn, um in einer zackigen Bewegung das gelbe Seil eine Elle höher zu ziehen. Bei dem Profi ergeben sich daraus, anders als bei mir, flüssige Bewegungen. Zunächst beim Klettern, später dann beim Abseilen in zwei Zügen. In Sekunden erreicht er das, wofür ich Minuten brauche.

Mit dem Seil beeinflusst Martin Hollmeier (l.) die spätere Fallrichtung der Fichtenspitze. © Schultz

„Klettern ist immer die letzte Option“, sagt Carsten Lemke. So wolle es die Berufsgenossenschaft. Der Platz auf dem Grundstück und auf den Zuwegungen gebe andere Optionen wie die Bearbeitung mit Hebebühne oder Steiger nicht her. Und der Schnitt mit dem Hubschrauber würde wohl circa 1 000 Euro pro Minute kosten. So liegt es an Thorben Lemke, den Baum zunächst mit Klettergeschirr und Handkettensäge von Ästen zu befreien und dann mit der großen Säge von der Krone her Richtung Boden in Stücke zu zerteilen und abzuwerfen. Dafür ist der 24-Jährige der Experte im Team: Er hat als einziger den Seilklettertechnik Basis- und Aufbaukurs (SKT-A und -B) hinter sich. Und das will was heißen, weiß der Vater: „Den B-Schein kann man erst machen, wenn man 300 Arbeitsstunden mit A-Schein vorgewiesen hat. Es ist ein langer Weg, bis man das professionell machen kann“, sagt er stolz.

Die kleine Handkettensäge mit dem Echo-Schriftzug heult in der Hand von Thorben Lemke auf. Ihr kompaktes Format sorgt dafür, dass sie wesentlich höher klingt, als ihre großen Benziner-Brüder. Der Kletterer klappt das Visier seines Helms mit Totenkopfmotiv herunter, setzt immer wieder dort an, wo der Ast aus dem Stamm kommt. In schneller Folge fallen die Äste von dem Baum ab, an dem Lemke im Klettergeschirr steht. Sein Vater und der Kollege Hollmeier ziehen immer wieder vorsichtig und von kurzen Blicken in die Höhe begleitet das Fallgrün aus dem Fallradius in Richtung Zerkleinerer.

Carsten Lemke sammelt zusammen, was Sohn Thorben abschneidet. © Beims

„Auf Bäume zu klettern, macht einfach Spaß“, sagt Thorben Lemke. Er sei da irgendwie reingerutscht, aber die charakterliche Eignung habe er mitgebracht: Wer auf Bäume klettert, müsse „auch ein bisschen durchgeknallt sein“, stellt der Baumpfleger fest – sein Vater stimmt ihm zu. „Das ging in der Schule los mit den blauen Haaren“, gibt Thorben Lemke selbst zu Protokoll. „Und es ging damit weiter, dass er sich überall angemalt hat“, frotzelt Carsten Lemke. Gemeint sind die Blitz-, Drachen- und andere Motive, die unterm Ärmel und am Kragen des 24-Jährigen hervorschauen. Für den Chef ist die Sache klar: Kletterer sind außergewöhnliche Charaktere, er selbst kenne keinen, den er als „normal“ bezeichnen würde.

Die Höhe lockt den Wunderlichen. Inwieweit das auf mich zutrifft, lässt sich mangels unabhängiger Perspektive schlecht einschätzen. Klar ist hingegen, dass aller Anfang schwer ist. Auch für mich. Steigeisen in den Stamm rammen, bis sie Halt geben, schnell vorbeugen, Kurzsicherung nach oben schieben, grünes Seil mit festem Zug nachstellen: Was der Profi leicht aussehen lässt, ist für mich als Anfänger enormer Koordinations- und Kraftaufwand. Nach den ersten drei, vier Wiederholungen sitzt die Abfolge einigermaßen. Anfeuernde Rufe der Baumpfleger – aus meiner Perspektive „in der Tiefe“ – spornen an. Es ist enorm anstrengend, gerade wenn man die Bewegungsabläufe noch nicht verinnerlicht hat. In fünf Metern Höhe steht mir der Schweiß auf der Stirn, ich bin außer Puste. Und auch Tage später habe ich noch etwas von der Erfahrung: Muskelkater in den Oberschenkeln – und das Kopfschütteln der mit Höhenangst geschlagenen Kollegen.

Nach dem Sägen heißt es: Baum fällt. Thorben Lemke beobachtet den Vorgang. © Schultz

„Die erste Woche im A-Schein war die schlimmste meines Lebens“, sagt Thorben Lemke. Die körperliche Anstrengung, die psychische in gefährlicher Höhe: Schon acht Meter Höhe machten einen Sturz aller Wahrscheinlichkeit nach tödlich, schildern die Baumpfleger. Entsprechend angespannt war Thorben Lemke zu Beginn der Klettererausbildung: Wenig Erfahrung und doch auf hohen, schlanken Bäumen. „Ich habe Respekt vor der Höhe, aber wenn die Bedingungen optimal sind, habe ich keine Angst“, sagt der 24-Jährige. Solange es nicht auf Pappeln oder in anderes gebrechliches Gehölz geht, läuft es wie geschmiert. Da sei dann auch das Klettern in der Horizontale und auf verzweigten Laubbäumen kein Problem. Der Mensch sei eben ein Gewohnheitstier, so der Jungkletterer. Und auch an die Mehrfachbelastung gewöhne man sich irgendwann. „Spektakulär“ werde es eigentlich auch erst bei den breiten und hohen Bäumen ab einem Durchmesser von 1,6 Metern.

Am Seil hängt eine Kettensäge von Stihl – anders als der Laie annehmen mag, handelt es sich um ein Akku-Gerät – ganzer Stolz von Carsten Lemke. Dass auch mit Batterie viel möglich ist, wird sein Sohn gleich zeigen, der das Gerät schnell auf etwa sieben Metern hat. „Raucht aber nicht so schön fürs Foto“, sagt der Kletterer. Das Brummen der Säge ist aber doch weit zu hören, als er mit dem Absägen der Baumspitze beginnt. Die Späne sprühen, als Thorben Lemke einen Keil ins Holz schneidet. Dessen Ausrichtung entscheidet über die Fallrichtung der Spitze. Martin Hollmeier und Carsten Lemke ziehen zudem an einem weiter oben angebrachten Seil, während der Kletterer den letzten Schnitt an der Sollbruchstelle setzt. Es knackt, während sich die Spitze neigt – und schließlich trennt sie sich vom Rest des Stamms. Der Kletterer schaut kurz hinterher, ehe er damit beginnt, den Stamm Stück für Stück von oben zu kürzen. So erledigt sich auch das Thema Höhe: Meter für Meter.