Selbsthilfegruppe in Lauenbrück: Zusammen durch die Notlage

Von: Andreas Schultz

Andreas Schröttke lädt ein zur Selbsthilfegruppe für „Menschen in seelischer Notlage“ in Lauenbrück. Auch eine Aktivierungsgruppe ist geplant. © Schultz

Andreas Schröttke gründet eine Selbsthilfegruppe für psychisch Erkrankte in Lauenbrück. Oder besser: Eine Gruppe für „Menschen in seelischer Notlage“

Rotenburg/Lauenbrück – Andreas Schröttke ist ein lockerer Typ. Der 61-Jährige ist redselig, ein Meister der bildhaften Erzählung, er hat Humor. Aber er ist eben kein „Normalo“, wie er selbst scherzhaft Menschen nennt, die – anders als er – nicht mit psychischen Problemen fertig werden müssen. Er sucht den Halt bei und den Austausch mit einer Gruppe Gleichgesinnter; und weil es die in seinem Wirkungskreis in Lauenbrück nicht gibt, gründet er sie halt selbst. „Wenn man etwas will, muss man eben auch mal was tun“, gibt er sich resolut und ruft die „Selbsthilfegruppe für Menschen in seelischer Notlage“ ins Leben.

Schröttke verfügt über eine außergewöhnliche Biografie: Drei Studiengänge schließt er erfolgreich ab, er hat unter anderem als Ingenieur und Software-Ingenieur gearbeitet, hat sich am Quereinstieg als Berufsschullehrer versucht. Doch eine emotionale Störung verhindert, dass er sich über Erfolge wie die Abschlüsse freuen kann. „Ich kann was, aber es bedeutet mir nichts“, sagt der 61-Jährige. Er erleidet Angststörungen, Depressionen, Burnout und scheidet 2010 schließlich aus dem Berufsleben aus.

Ursache für die Erkrankung dürfte eine schwere Kindheit sein, die schon ab der Wiege durch Vernachlässigung und die Abwesenheit von Zuneigung geprägt ist. Das hat noch heute Auswirkungen auf das Zwischenmenschliche: Schröttke fällt der Aufbau und der Erhalt von Beziehungen schwer. Bis er und etliche Experten, bei denen er Hilfe sucht, die Problematik einigermaßen durchschauen, vergehen 15 Jahre – und selbst die Therapie, die aufgrund deutscher Versorgungsengpässe lückenhaft ist, bringt nicht den gewünschten Erfolg. Ein Werkzeug zur Linderung könnte die geplante Gruppe sein.

Zusatzangebot Aktivierungsgruppe Analog zur Selbsthilfegruppe für Menschen in seelischer Notlage möchte Andreas Schröttke eine Aktivierungsgruppe für Menschen in seelischer Notlage anbieten. Wie der Titel schon andeutet, ist die Zielgruppe die gleiche – allerdings soll es in der Aktivierungsgruppe darum gehen, dass Menschen mit ähnlichen psychischen Problemen, Störungen und Erkrankungen etwas gemeinschaftlich unternehmen und dabei Kontakte knüpfen. „Das kann das gemeinsame Kochen sein, das Spielen von Spielen bis hin zum Waldspaziergang – je nach Interesse in der Gruppe“, sagt Gründer Andreas Schröttke. Ihm schwebt zum Beispiel vor, im Hochsommer einen Lagerfeuerabend im Wald zu machen – „dann natürlich in Begleitung des Försters oder der Feuerwehr“, beruhigt Schröttke lachend. Naturerlebnisse sollen eine große Rolle spielen, aber die Gruppe soll dann auch die Zahl ihrer Teilnehmer nutzen und so in Fahrgemeinschaften ihre Mobilitätskosten übersichtlich gestalten. Das Treffen der Aktivierungsgruppe ist ab Februar jeden dritten und fünften Montag im Monat angesetzt. Interessierte melden sich auch in diesem Fall bei der Ziss (siehe unten).

Angesprochen sind im Prinzip alle Erwachsenen, die an Persönlichkeitsstörungen leiden, beispielsweise depressive Erkrankungen, aber auch Angst- und Zwangsstörungen sowie Borderline. Schröttke geht es um den Erfahrungsaustausch, darum, dass die Teilnehmer voneinander lernen. „Da treffen verschiedene Leute aufeinander, und die haben entsprechend verschiedene Lösungsansätze für ihre jeweiligen Probleme. Mein Wunsch wäre, dass sich die Leute sagen können: ,Diesen Ansatz probiere ich mal aus‘ – und dann geht es ihnen auch besser“, sagt Schröttke.

Für ihn ebenfalls wichtig: Dass das Kollektiv Halt gibt, dass die Zusammenkünfte Trost spenden, sich die Teilnehmer gegenseitig Mut zusprechen und sich auch mal außerhalb der Gruppe unterstützen – beispielsweise in Form einer Begleitung bei einem schwierigen Arztbesuch. Ebenfalls von großer Bedeutung: „Dass sich die Teilnehmer gesehen und gut aufgehoben fühlen, wissen, dass sie nicht ausgeschlossen werden und Vertraulichkeit erleben“, fasst Schröttke zusammen.

„Natürlich geht es auch um Desisolation“, sagt der 61-Jährige. „Die gelingt zum Beispiel mit Verständnis“, fügt Veronika Czech hinzu. Die Vertreterin der Zentralen Informationsstelle Selbsthilfe Selbsthilfekontaktstelle (Ziss) im Landkreis Rotenburg, die Schröttke bei der Gründung unter die Arme greift, weiß um die Wirkung von Rückhalt durch Verstehen: „Menschen mit psychischen Erkrankungen stoßen oft auf Unverständnis“, sagt Czech und macht das am Beispiel einer Angststörung deutlich: Wer nicht betroffen ist, könne nicht verstehen, warum der Betroffene plötzlich mit dem Autofahren aufhört, und macht das auch deutlich. Das könne bei Betroffenen dazu führen, dass sie selbst Zweifel entwickeln. „Wenn sie aber unter sich sind, kommt die Rückmeldung: Die anderen kennen das. Und das ist von unschätzbarem Wert, weil es eine große Druckentlastung mit sich bringt.“

Zum Mitmachen ist eine Diagnose nicht unbedingt erforderlich, ein Besuch könne dann sogar richtungsweisend sein, sind sich der Gruppenleiter und die Ziss einig. Die Teilnahme sei grundsätzlich offen, die Mitgestaltung gern gesehen, aber kein Muss. „Es ist ja schon etwas, einen festen Termin zu haben und zu wissen, dass man über seine Probleme sprechen kann, wenn man denn möchte“, sagt Schröttke.

Termine und Kontakt Die Treffen finden voraussichtlich ab Februar jeden zweiten und vierten Montag im Monat in Lauenbrück statt. Wer an der Teilnahme interessiert ist und Details erfahren möchte, kann sich bei Veronika Czech und Verena Kimpel von der Ziss melden. Sie sind erreichbar unter Telefon 04261/8518239 und per E-Mail an ziss-rotenburg@t-online.de.