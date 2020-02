Schulwald: Viele Ausnahmen von Verboten

Lauenbrück – Der Schulwald in Lauenbrück soll Naturschutzgebiet werden – und das wohl schneller, als erwartet, wie Samtgemeindebürgermeister Tobias Krüger am Donnerstagabend in der Ratssitzung verkündete. „Der Landkreis ist mittlerweile von der übergeordneten Behörde angewiesen worden, das Thema jetzt alsbald zum Abschluss zu bringen – das heißt, es wird keine erneuten Auslegungen und Änderungen mehr geben.“

Was das schlussendlich für den Schulwald bedeuten könnte, dürfte jene Bürger, die schon Einschränkungen in der Nutzung befürchtet hatten, erfreuen. Laut dem Verwaltungschef zeichne sich nämlich eine Lockerung des Uferbetretungsverbotes ab, indem dort, wo auch jährlich die Taufgottesdienste stattfinden würden, die Einrichtung einer Badestelle vorgesehen sei. „Es wird geprüft, ob diese Stelle auf das gesamte begehbare Wümmeufer im Schulwald ausgedehnt werden kann – es sind ja nur 50 Meter.“ Somit dürften aller Voraussicht nach auch alle Aktivitäten von Kirche, Schule, Angelverein und Jägerschaft an Ort und Stelle stattfinden. „Womöglich mit der Option, dass entsprechende Genehmigungen auch langfristig erteilt werden können und nicht jährlich im Einzelverfahren“, stellte Krüger in Aussicht. Ebenso könnten sämtliche Freizeitwege, also auch die Trampelpfade, uneingeschränkt weiter genutzt werden. „Es wird im Endeffekt also zahlreiche Ausnahmen von den Verboten geben“, fasste er den gegenwärtigen Status zusammen.

Bekanntlich hatte neben der Gemeinde Lauenbrück auch die Samtgemeinde Fintel eine Stellungnahme zum geplanten Naturschutzgebiet „Wümmeniederung“ an den Landkreis abgegeben, in denen die zuständige Naturschutzbehörde unter anderem darum gebeten worden war, die Einschränkungen im Wald für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten. Auch in einer privat initiierten Online-Petition hatten sich hunderte Bürger für einen Erhalt in alter Form ausgesprochen. Ob dieser am Ende tatsächlich kommt, wird sich noch zeigen müssen – das letzte Wort mit Blick auf die Naturschutzgebietsverordnung hat der Rotenburger Kreistag. lw