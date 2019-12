Schützenhilfe von den Schützen

Fintel - Von Lars Warnecke. Der Theaterverein „De Finteler“ ist in Sorge. Denn mit dem möglichen Verkauf des Gasthofs Röhrs an buddhistische Mönche (wir berichteten) würden die Laienschauspieler mit dem Saal auch ihre traditionelle Spielstätte verlieren. Obwohl über ein Ende des Lokals noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, sich mittlerweile auch eine Bürgerinitiative zum Erhalt einer gastronomischen Nutzung gegründet hat, wird hinter den Vereinskulissen schon vorsichtshalber über einen Ausweichstandort nachgedacht.

Und Schützenhilfe bekommen die Theaterleute dabei – na klar – von den Schützen. Die würden der Gruppe nämlich ein neues Domizil in deren Vereinshalle anbieten – nur ist die als Schießstand konzipiert und als solche auch genehmigt. Sprich: Über dem Mauerwerk ist das Gebäude ein Stück weit offen. Schallschutz und Wärmedämmung? Fehlanzeige. „Dabei hat sich der Schützenverein gesagt, dass er die Halle eigentlich abschotten können müsste, wenn dort kein Schießbetrieb ist“, erläuterte Ratsherr Werner Kahlke (SPD), selbst Mitglied bei den Grünröcken, am Mittwochabend in der Sitzung des Finteler Finanzausschusses. Dies mache seinen Worten nach ohnehin Sinn, auch bei vereinseigenen Veranstaltungen wie dem Königsabend.

In zwei Bauabschnitten, so Kahlke, wolle man die Halle also nun entsprechend „veranstaltungsfest“ machen. Gut 40 000 Euro müssten die Schützen dafür wohl in die Hand nehmen. Einen Anteil von 8 500 Euro könnte ihren Vorstellungen nach die Gemeinde mittragen. „Es geht zunächst darum, den Geräuschemissionen entgegenzuwirken, später soll es dann um die Wärmeversorgung gehen“, kündigte der SPD-Mann an. „Mit der Heizung ist man sich noch nicht ganz sicher, wie das Ding zu beheizen sein wird.“ Eine vergleichsweise einfache Lösung wäre beispielsweise der Einsatz eines Infrarotstrahlers.

Im Moment überlege der Theaterverein, seine Aufführungen in der nächsten Spielsaison in Richtung Juni zu verlegen. „Denn es macht keinen Sinn, im März in einem Gebäude zu spielen, wo die Leute erfrieren“, verdeutlichte Kahlke. Dass er „noch nicht das Ende aller Tage sehe“ im Hinblick auf die Gasthaus-Zukunft, gab Einzelratsherr Erwin Weseloh zu Protokoll. „Wir haben da ja noch diese Initiative.“ Mit seinem Vorschlag, den beantragten Zuschuss noch nicht in den Haushalt 2020 zu stellen, sondern besser abzuwarten, stand er aber allein auf weiter Flur. „Wir sollten es reinstellen, rausstreichen können wir es immer noch“, so Claus Aselmann (CDU).