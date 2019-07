Schützen feiern heißes Jubiläum

Helvesiek - Von Hannelore Rutzen. Trotz oder gerade wegen der hohen Temperaturen feierten die Helscher Grünröcke und ihre Gäste ausgelassen: Der Schützenverein Helvesiek zelebrierte am Wochenende sein 100-jähriges Bestehen – angefangen mit einer großen Zeltdisco am Freitagabend. Tags drauf traf man sich bei mehr als 30 Grad auf dem festlich hergerichteten Sportplatzgelände und im großen Festzelt. Mit dabei: Hans-Heinrich Wussow, der Vizepräsident des Niedersächsischen Sportschützenverbandes, Kreisschützenpräsident Olaf Rautenberg, Jens Bartsch, Vorstandsmitglied des Kreissportbundes, Landrat Hermann Luttmann, Samtgemeindebürgermeister Tobias Krüger und Ulrich Brunkhorst, Bürgermeister der Gemeinde Helvesiek.

Der Festakt begann mit einer kurzen Rede des Vorsitzenden des Schützenvereins Helvesiek Uwe Bleck. Er würdigte die 100 Jahre Vereinsgeschichte. Derzeit habe der Verein mehr als 270 Mitglieder, darunter 83 Damen. Sie würden seit dem Jahre 2008 gleichberechtigt auf die Königsscheibe schießen. Bleck dankte allen, die an der Vorbereitung und Ausgestaltung des Festes mitgeholfen hatten.

Wegen der großen Hitze folgten knappe Ansprachen und Grußworte. Hans-Heinrich Wussow überreichte dem Vorsitzenden des Schützenvereins ein großes Fahnenband und eine Erinnerungsplakette. Der Kreissportbund zeichnete Claudia Buck, Heino Beckmann und Michael Albers für ihre langjährige Vorstandsarbeit mit einer Ehrennadel aus und überreichte dem Schützenverein eine Ehrenurkunde des Landes- und Kreisportbundes.

Auf dem Festplatz versammelten sich 465 Schützen aus 32 Vereinen des Kreises, der Umgebung und von Freunden, darunter Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Sie nahmen in einer imposanten Ehrenformation Aufstellung. Dazu kamen die Spielleute der Spielmannszüge der Schützenvereine Stemmen, Sittensen und Otter und des Fanfarenzuges Sittensen. Michael Albers, der Kommandeur des Schützenvereins Helvesiek, übernahm das Kommando zum Aufmarsch der Fahnenträger, um an die Fahnen feierlich Erinnerungsbänder anzuheften. Mit dem Lied des „Kleinen Trompeters“ wurde der Toten gedacht. Danach formierten sich die Schützen zu einem beeindruckenden Ummarsch durch das festlich geschmückte Dorf. Bei der Rückankunft erwartete alle eine große Kaffeetafel. Die Spielmannszüge spielten abwechselnd zur Unterhaltung.

Der Höhepunkt des Nachmittags war eine imposante historische Modenschau, die Helscher Kinder gekonnt vorführten. Die Kostüme und Kleider hatten die Eltern extra für sie angepasst. Viel Beifall erhielten sie für dieses gelungene Programm. Anschließend übergab der Helscher Schützenverein die ausgeschossenen Pokale und Preise an die Schützen und Vereine. Am Abend spielte die fetzige Band „Machmalauda“ auf. Aufgrund der Hitze blieben nicht so viele Schützen, Einwohner und Gäste da, wie erwartet. So klang das gelungene Jubiläum des Schützenvereins aus, bevor am Sonntag noch einmal zu einem gut besuchten Frühschoppen eingeladen wurde. Bei Erbsensuppe und Getränken spielten schwungvoll die „Seppeldeppen“.

