47 Schüler sind richtig fit

Lauenbrück - VON HANNELORE RUTZEN. „Wir freuen uns, dass sich wieder so viele Schüler den Bedingungen des Sportabzeichens gestellt haben. 47 Schüler haben es geschafft, und wir sind mit ihnen stolz“, sagten Heino Peters und Christa Berndt, die die Schüler Woche für Woche trainiert haben. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Es ist nahezu identisch mit dem Rekordergebnis des vergangenen Jahres“, berichtete Peters.

Im ersten Abschnitt bis zu den vergangenen Sommerferien schafften es 17 Schüler des vierten Schuljahrs erfolgreich, die Bedingungen des Sportabzeichens zu erfüllen. An sie wurden die Auszeichnungen bereits übergeben, weil sie auf weiterbildende Schulen gewechselt sind. Nach den Sommerferien haben die jüngeren Jahrgänge, unter ihnen Schüler der ersten Klassen, fleißig trainiert. Sie mussten erst einmal lernen, einen Lauf zu beginnen, wann man beim Weitsprung abspringen oder einen Schlagball werfen muss und vieles andere.

Heino Peters unterstrich noch einmal die Leistungen: „Das Sportabzeichen ist eine Auszeichnung für hohe sportliche Leistungen und vielseitige Fitness. Die Hürden in den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination sind hochgesteckt. Dazu kommt der Nachweis der Schwimmfähigkeit. Wer das alles schafft, ist ein beachtenswerter Allrounder und hat sich wirklich zu Recht die respektable Auszeichnung verdient“. In einem anderen Altersbereich waren es 30 Schüler, an die die Sportabzeichen übergeben wurden. Acht von ihnen erreichten das Abzeichen in Gold, 14 Mal wurde Silber vergeben und acht Mal Bronze. Die mittlerweile acht Jahre währende Kooperation der Grundschule mit dem Sportverein hat sich bewährt. Heino Peters, ehemaliger Schulleiter, hatte sie damals initiiert. Er brachte Leben in die neue mit der Fintauschule entstandene Sportanlage. Mit Wolf-Martin Werther, Kim Holsten und Christa Berndt fand er gleichgesinnte Mitstreiter zur Abnahme der sportlichen Leistungen. hr