Schüler schnuppern in der Lauenbrücker Fintauschule in ihre Zukunft

Von: Judith Tausendfreund

Tobias Coltzau (links) zeigt den Schülern ganz genau, worauf sie achten müssen. Hier geht es um Feinmotorik, die auch etwas Übung verlangt. © Tausendfreund

Statt einer Berufsmesse bietet die Schule Workshops zur Berufsorientierung. Und die werden richtig gut angenommen, denn die Schüler kommen so direkt in Kontakt mit möglichen Arbeitgebern.

Lauenbrück – Schon zum fünften Mal fand in Lauenbrück der Berufspraxistag statt. 2017 wurde die Idee dieser etwas anderen Berufsorientierung an der Fintauschule zum ersten Mal umgesetzt. Durch die Corona-Pandemie musste die Veranstaltung allerdings zweimal ausfallen, jetzt findet sie wieder statt. Und ganz unabhängig von der Zwangspause hat sich die Idee zu diesem etwas anderem Schultag jedoch als ein gutes Projekt erwiesen.

Beispielsweise Sally und Mude lassen sich diesmal von einem großen Kran hoch oben in die Luft transportieren. Die Jugendlichen grinsen und sind sichtbar etwas aufgeregt – es geht ganz schön weit nach oben. Möglich ist dieses Highlight, da die Mitarbeiter der Grewe-Gruppe den großen Kran mitgebracht haben . Das macht den Schülern sichtbar Spaß. Spannend ist aber auch ein eher kleiner Bagger. Denn Tobias Coltzau zeigt den Schülern mit dem Arbeitsgerät, wie man dieses mit dem notwendigen Feingefühl bewegen kann – und das ist schwieriger als zunächst gedacht. „Ja, das muss man etwas üben“, weiß Coltzau aus der Erfahrung heraus. Jetzt gilt es, die Wasserflaschen mit einem Magnet zu bewegen. Später im Job werden mit der Baggerschaufel ganz andere Dinge bewegt.

Mit Hilfe des Magneten können die Schüler mit der Schaufel die Wasserflaschen anheben. © Tausendfreund, Judith

Das Unternehmen ist diesmal zum ersten Mal an der Lauenbrücker Schule, an anderen Schulen wurde der Berufspraxistag jedoch schon erfolgreich genutzt. „Wir haben so schon zwei Azubis gefunden“, gibt er an – in Zeiten von Fachkräftemangel durchaus ein schöner Erfolg.

Coltzau zeigt den Schülern das Berufsbild Garten und Landschaftsbau. Wichtig ist hierfür ein Hauptschulabschluss. „Die Schüler müssen wissbegierig sein und Spaß am Lernen mitbringen.“ Auch sollten sie sich gerne viel draußen aufhalten und bei Wind und Wetter outdoor arbeiten wollen. Diese und weitere Voraussetzungen können direkt an der Schule und im lockeren Gespräch geklärt werden – auch das hilft, den richtigen Ausbildungsberuf zu finden.

Der Berufspraxistag findet einmal im Jahr als eine Art großer Workshop statt. „Viele Schüler lernen hier potenzielle Arbeitgeber kennen“, berichtet Simon Hermsdorf, der die Verantwortung für die Organisation des Schultags übernimmt. 14 Unternehmen beteiligen sich in diesem Jahr. Neben dem Gartenbau sind auch Physiotherapeuten, die Polizei, das Bankwesen, Wahlers Forsttechnik und viele andere mehr beteiligt. Ein Großteil der Unternehmen kommt aus der Nachbarschaft – sie sind auf der Suche nach Nachwuchs.

Die Klassen acht bis zehn besuchen statt dem regulären Unterricht die verschiedenen Angebote und lernen so nach und nach eine große Bandbreite an Möglichkeiten kennen. „Wir haben den Tag bewusst so und eben nicht als Messe konzipiert“, erklärt Hermsdorf weiter. Bei den sonst oft üblichen Messen seien viele Jugendliche nicht ganz so aufmerksam – so müssten sie aktiv mitmachen und seien daher mehr bei der Sache.

Johannes Intemann (links) lässt die Schüler ganz praktische Aufgaben erledigen. Hier arbeiten alle gemeinsam am Gewinde, auch weitere Themen rund um den Sanitärbereich und den Heizungsbau werden besprochen. © Tausendfreund, Judith

In der Tat ist das Konzept des Berufspraxistags gut durchdacht. Denn die Schüler müssen vorab ihre Wunsch-Workshops konkret auswählen. Sie nehmen dann verbindlich an den Angeboten teil. So kommen sie mit ihren potenziellen neuen Arbeitgebern in einen direkten Kontakt. Sie lassen sich dabei spätere Aufgaben zeigen – und können so ein Gefühl dafür entwickeln, welche Arbeitsinhalte später auf sie zukommen.

Das erleben auch die Schüler, die zum Beispiel den Workshop von Johannes Intemann besuchen. Hier geht es um den Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker für Sanitär und Heizung. Till, einer der Schüler, packt mit an und sägt ein Gewinde ab. „Das Thema interessiert mich“, bestätigt er. Intemann ergänzt, dass es sich um einen Beruf mit Zukunft handelt. Auch Jamina besucht den Workshop – „ich will einfach mal reinschnuppern.“ Sie steht einige Meter weiter an einem Ölbrenner und lässt sich zeigen, wie dieser funktioniert.

Auch die Polizei, die Bundeswehr und andere große Arbeitgeber zeigen Präsenz. Die Polizei bietet direkt an, einen Sporttest zu absolvieren. Der ist später entscheidend, wenn es darum geht, eine Ausbildung dort zu machen. „Wir freuen uns, dass die Schüler heute wirklich sehen können, was die einzelnen Berufe beinhaltet“, betont Hermsdorf. Die Frage, was zum Beispiel ein Zimmermann in seinem Arbeitsalltag macht, wird beantwortet. Auch der Kontakt vor Ort ist wichtig. Alle Schüler, die Interesse zeigen, erhalten Visitenkarten von den Arbeitgebern. Und sie müssen abschließend schriftlich hinterlegen, ob sie an einem Praktikum interessiert sind. Auch müssen sie begründen, warum – auf diesem Weg setzten sich die Arbeitnehmer von morgen fast automatisch mit ihrem Berufswunsch auseinander.