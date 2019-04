Ein Schmuckstück in Lauenbrücks Mitte

Tag der offenen Tür im neuen Gemeinschaftshaus an der Bahnhofstraße

+ Beim Tag der offenen Tür standen Bürgermeister Jochen Intelmann (4.v.l.) und die Aktiven Frauen den Besuchern mit Rat und Tat beiseite. Foto: Detlefsen

Lauenbrück - Von Marié Detlefsen. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr öffnete die Sparkassengeschäftsstelle in Lauenbrück das letzte Mal ihre Türen. Nach einer mehrmonatigen Umbauphase und nachdem das inzwischen in „Alte Sparkasse“ umbenannte Gemeinschaftshaus von den ersten Vereinen und Gruppen schon seit Anfang des Jahres genutzt wird, hießen Bürgermeister Jochen Intelmann (SPD) und die Aktiven Frauen Lauenbrück die breite Öffentlichkeit nun zu einem Tag der offenen Tür bei Kaffee und Kuchen in den neugestalteten Räumen willkommen.