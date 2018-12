Neue Attraktion auf der Lauenbrücker Freilauffläche für Hunde in Betrieb

Lauenbrück - Engagierte Tierliebhaber haben im Jahr 2009 den gemeinnützigen Verein „Hundefreunde Lauenbrück“ gegründet. Sie setzen sich für eine art- und tierschutzgerechte Haltung der Hunde und für die Bedürfnisse der Tiere ein. „Vor fünf Jahren haben wir die Hundefreilauffläche in Lauenbrück ins Leben gerufen“, berichtet Katrin Wulf, rührige Vorsitzende und nimmermüder Motor des Vereins. „Seitdem wird die Anlage eifrig von Hundehaltern und ihren Vierbeinern aus der gesamten Region genutzt.“

Was den Hundehaltern und ihren vierbeinigen Freunden auf der 12 000 Quadratmeter großen Freilauffläche bei freiem Eintritt geboten wird, ist in dieser Form mit den großen Flächen, Hindernissen aller Art, Hügeln, Sandbergen, Höhlen, Tunneln und Wald einmalig im Landkreis Rotenburg. Der Verein unterhält und finanziert die Anlage und deren Projekte ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden. „Trotz enormer Eigenleistungen unserer aktiven Mitglieder sind wir ständig auf Unterstützung und Förderung angewiesen, um die Freilauffläche in Schuss zu halten und auszubauen“, so Wulf.

Von Anfang an seien die Lauenbrücker Hundefreunde mit großem Engagement, vielen Ideen und fundiertem Fachwissen an die stetige Verbesserung der Freilauffläche herangegangen. Vergangenes Jahr wurde zum Beispiel der „Kraken-Birken-Wipfelpfad“ eingeweiht, krakenförmig angelegte Holzpfade auf Stelzen mit bis zu 27 Metern Länge, die durch ein idyllisches Birkenwäldchen führen. Anfang des Jahres bewarb sich der Verein mit einem neuen Projekt, dem „Sandbuddelberg“ zwecks Förderung bei einer Aktion der Metronom Eisenbahngesellschaft, leider ohne Erfolg. „Schade, aber jetzt aufgeben?“, erinnert sich Katrin Wulf. „Nein, so viel Engagement und Arbeit sollten nicht vergeblich gewesen sein. Zudem brannten wir auch für unsere Idee.“

So entstand schließlich doch noch dank vieler Eigenleistungen, Unterstützung, Förderung und durch Spendengelder der besagte „Sandbuddelberg“ auf knapp 100 Quadratmetern Fläche, umgrenzt von Eichenstämmen und einem Erdwall, der jetzt eingeweiht wurde.

Den Samtpfoten gefällt die neue Attraktion: Rennspiele, Buddel-Aktionen, rauf und runter. Ein toller Anblick, der nicht nur den munteren Vierbeinern, sondern auch Frauchen und Herrchen Freude bereitet.

hu