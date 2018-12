Samtgemeinde verlangt von Mitgliedsgemeinden Infrastrukturzuschuss

Hilfe aus verkauftem Bauland

Fintel - Ob Baumaßnahmen an der Abwasserreinigungsanlage, an den Grundschulen in Lauenbrück und Fintel oder geplante Neubauten weiterer Feuerwehrhäuser – auf die Samtgemeinde Fintel kommen in den nächsten Jahren große Investitionen zu. Nun ist die Kommune nicht aber gerade dafür bekannt, über prall gefüllte Kassen zu verfügen. Ein Infrastrukturzuschuss aus jenen Mitgliedsgemeinden, in denen neue Wohnbaugebiete erschlossen werden, soll wenigstens ein Stück weit für ein finanzielles Polster Sorge tragen. Ein Thema, das jetzt den Finteler Gemeinderat beschäftigt hat.