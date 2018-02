Stemmer Hotelflohmarkt zieht hunderte Besucher an

Ein Sammelsurium von anno dazumal

+ © Heyne Alle Hände voll zu tun hatte Derk-Alexander Trau (l.) vom Landgut Stemmen damit, aussortierte Bestände aus dem Hotelfundus an den Mann zu bringen. © Heyne

Stemmen - Wer hätte so etwas nicht gern Zuhause: einen antiken Sekretär aus einem Traditionshotel, ein Set edler Sektgläser oder einen gerahmten Klimt-Nachdruck an der Wand? Das Interesse am Hotelflohmarkt am Sonntag im Landgut Stemmen war jedenfalls groß. „Die ersten Gäste standen schon um 8.30 Uhr vor der Tür“, so Chef Derk-Alexander Trau – offizieller Startschuss für die zweite Ausgabe war um 10 Uhr.