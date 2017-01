Saitenkunst mit Händel und Telemann

Fintel - Gleich drei gewichtige Werke barocker Streichermusik durften die rund 40 Zuhörer am Samstag in der St.-Antonius-Kirche in Fintel erleben. Mit Händels Concerto Grosso Nr. 18, Richters Sinfonie Nr. 3 und dem Concerto à quattro des etwas weniger bekannten Komponisten Baldassare Galuppi hatte die „Sinfonietta Concertante“ aus Soltau alle Bogen und Saiten voll zu tun. Und wacker schlugen sie sich, die ambitionierten Hobbymusiker des seit rund 20 Jahren bestehenden Streicherensembles, das zum ersten Mal in Fintel gastierte.

Wieder einmal hatte Pastor Thomas Steinke seine Kontakte spielen lassen, um seinen Schäfchen eine Stunde ungetrübten Hörgenuss zu bescheren. Auf erstaunlich hohem Niveau, besonders, was Dynamik und Ausdruck betrifft, arbeitete das Ensemble in Händels drittem Satz die unterschiedlichen Motive heraus, bewältigte auch das flotte „Allegro“ oder schwelgte in dem getragenen, schön ausgespielten Largo von Galuppi.

Dabei gelang es Raimund Wartenberg, nicht nur an der ersten Geige Akzente zu setzen, sondern auch als musikalischer Leiter, dessen Funktion der „Neuzugang“ nach einem dirigentenlosen Jahr des Ensembles übernommen hatte. Vor allem im filigranen zweiten Satz von Richters Sinfonie erreichte er mit unaufdringlichem Dirigat, mit leichtem Kopfnicken, Einsatzgeben mit dem Bogen und höchstens einmal energischem Tappen mit dem Fuß zum Einfordern von Tempo eine erstaunliche Vielfalt im Ausdruck.

Das furiose Finale erlebte das Publikum bei Georg Philipp Telemanns Sonata: Im feierlichen zweiten Satz gelang den Geigern ein fanfarengleicher Ton, der als Reprise immer wieder aufgenommen wurde – „eine wahre Kunst“, wie Steinke in seinem anschließenden Dank an die zehn Musiker meinte.

Aber auch für die ambitionierten, erfahrenen Hobby-Streicher war das Konzert nach eigener Aussage durchaus ein Gewinn: „Ein weicher, warmer Klang und eine schöne Atmosphäre – hier haben wir einen idealen Rahmen für unsere Musik gefunden“, so Burkhardt Stock, der den Verein hinter dem Ensemble geschäftsführend betreut. Für diesen Abend habe man bewusst barocke Klassik gewählt, „passend zum Veranstaltungsort“, so Stock, „aber wir haben durchaus auch Fetzigeres im Programm“. Das komme dann gern mal in der Zugabe zu Gehör. Selbige bestand an diesem Abend aus Auszügen aus Bachs „Kunst der Fuge“ – nicht fetzig, aber durchaus ein würdiger Abschluss. - hey