Lauenbrück - Von Marié Detlefsen. Es ist eine fast alltägliche Situation: Immer mehr Fahrradfahrer anstatt Autos sind unterwegs, überall kommen einem Fußgänger entgegen und viele gehen mit ihren Kindern oder Hunden spazieren. Für viele bietet ein Spaziergang eine willkommene Abwechslung. Doch zwischendurch hört man immer wieder das gleiche Problem: Wo gibt es schöne und ruhige Wege zum Wandern? Insbesondere im Zentrum von Lauenbrück läuft man von einem Wohngebiet ins nächste. Allerdings bietet der Ort viel mehr. „Er ist ein Kleinod an Natur und ich behaupte mal, dass kein Dorf im großen Kreis Rotenburg so eine wunderschöne Landschaft hat“, sagt Heino Peters, erster Vorsitzender des Verkehrsvereins.

Laut Peters gibt es unzählige Strecken, Teiche und Seen mit einer großen Vielfalt. Er ist in Lauenbrück aufgewachsen und kennt jede noch so kleine Ecke. Peters war acht Jahre lang Leiter der Fintauschule und hat in dieser Zeit den „Waldlauf-Lehr- und Lernpfad“ 2006 eröffnet, sich an der Errichtung mehrerer Apfelwiesen beteiligt und ist Initiator des Wanderwegs „Rund um Lauenbrück“. Ein Jahr lang ist er jede mögliche Strecke abgelaufen, hat Fotos gemacht, Kontakte geknüpft und Texte geschrieben, um vor etwa drei Jahren einen Flyer über einen historischen und ökologischen Erlebnispfad in Lauenbrück zu veröffentlichen. „Jetzt zeigt sich, wie viele Menschen das Dorf gerne weiter erkunden würden und der Wanderweg ist optimal dafür.“ Er besteht aus einem etwa zehn Kilometer langen Hauptweg und einigen kürzeren Rund- und Stichwegen. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad lädt er zur Erholung und Entspannung ein und bis auf den Schulwald ist die Strecke barrierefrei.

„Der Start ist beim Rathaus. Da ist das zentrale Ortsgeschehen und am Ende kann man sich in der Gegend stärken“, erzählt Peters. Der Rundweg bewegt sich entlang des historischen Zentrums von Lauenbrück. Dazu zählt das Rathaus, dann geht es weiter zur Kirche, den Schülerweg entlang zur Grundschule und zur Löweninsel mit Burgteich. „Das ist der Ursprung des Ortes. Dort wurde vor Jahrhunderten eine Wasserburg gebaut, 1358 fand die erste urkundliche Erwähnung des Orts statt. Heute befindet sich das Rittergut im Besitz der Familie von Bothmer und die Burg steht nicht mehr, doch man hat einen fantastischen Blick und dort gibt es jahrhundertealte Elbenbäume“, so Peters.

Danach geht es weiter über die Sohlgleite, wo die Fintau in die Wümme mündet und an der ehemaligen Wassermühle vorbei, die zeitgleich mit dem Schloss errichtet und 1965 abgebaut wurde. Das Fachwerkhaus steht aber noch. Dann geht es über den Schmiedeberg weiter. Gleich am Straßenanfang steht das älteste Gebäude von Lauenbrück. „Es wurde 1779 erbaut und beinhaltete eine Schmiede, eine Posthilfestelle und eine Gastwirtschaft. Zuletzt war es bis 2012 eine Autowerkstatt.“ Dadurch gilt der Schmiedeberg als alter Ortskern. Folgt man diesem Weg und hält sich links, umrundet man die Ortschaft, daher der Name des Wanderwegs. In dieser Ecke sei man ungestört, meint Peters.

Weiter geradeaus steuert der Wanderer auf die Ziegelteiche zu, wo sich die ehemalige Ziegelei befand. Im Laufe der Jahrzehnte siedelten sich Pflanzen an, einzigartige Biotope und ein Naturparadies seien entstanden. Danach geht es links am Wiesensee vorbei bis zur Fintaubrücke. Wer diese überquert, gelangt Linkerhand hinter den Tennisplätzen zum Apfelweg. Dort wurden 25 Apfelbäume aus robusten Regionalsorten mithilfe des Pomologen Eckart Brandt gepflanzt. „Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder sogar mit dem Rollstuhl, die Strecke ist komplett barrierefrei“, sagt der Vorsitzende. „Man umrundet dort die Sportanlagen, den Tennis- sowie Fußballplatz und besonders ist die renaturierte Fintauschleife. Die habe ich in meinem letzten Dienstjahr an der Schule zusammen mit dem Angelverein hinbekommen. Es ist wunderschön und wurde damals zu einem ,Outdoor-Klassenzimmer‘.“

Rechterhand geht es ins Neubaugebiet, ein Abstecher zum Hochwasserschutzdamm ist möglich. Auch dort sei man für sich allein. Die nächste Station ist die Fintauschule, wo Peters eine kleine Streuobstwiese angelegt hat. Über die Bahnbrücke geht es zurück und rechts rein in die Graf-Wilhelm-Straße. Der Rundweg führt durch eine typische Nachkriegssiedlung, die 1950 entstand. Der Saumpfad am Waldrand und das Durchwandern des Hochwaldgebiets „Fuchskamp“ bieten dann ein unverfälschtes Naturerlebnis. Kurz vorm Schwarzen Weg liegt ein ehemaliges Moorhaus und der Wanderer kommt unterhalb des Flugplatzes raus. Von da aus links steuert man auf die Boxbrücke zu mit dahinter liegendem Naturschutzgebiet. Danach ist der Weg frei zum „Aukamp“, einem Waldgebiet mit altem Fichten-, Kiefern- und Buchenbestand. Nach dem Mobilheimpark erreicht man wieder den Ortseingang. „Mit dem Prospekt über den Rundweg findet man sich super zurecht. Alle Routen und Stationen wurden gekennzeichnet mit jeder Menge zusätzlicher Informationen. Damit zeigt sich Lauenbrück in seiner ganzen Schönheit“, meint der Naturliebhaber. Die Wege in der Ortschaft sind durchgehend mit Pfeilen markiert.

Abgesehen vom Hauptweg gibt es fünf kleinere Wege. An diesen liegen der Landpark und der Kranichaussichtsturm des Nabu mit seiner Aussichtsplattform am Rande des Steinbecker Moores. Eine beliebte Strecke sei die Rundwanderung im Herzen von Lauenbrück. „Sie führt vom Rathaus zum Lauenbrücker Hof, über die Otterbrücke bis hin zum Wiesensee. Dort gehen viele mit Kinderwagen spazieren“, beschreibt Peters. Eine weitere Möglichkeit ist der Wasserlehrpfad Wümme (etwa 3,5 Kilometer). Der Wanderer umrundet einen interessanten Abschnitt der Wümme und begegnet einer Vielfalt von Lebensräumen mit unterschiedlichen Biotopen. Außerdem gibt es Infotafeln über Flüsse und Tierarten. Start ist beim Rathaus, danach geht es durch den Schulwald zur Boxbrücke.

Peters persönliches Highlight ist der Waldlauf-Lehr und Lernpfad (1,7 Kilometer) gegenüber der Fintauschule. „Da ich Gründungsrektor der Schule bin, liebe ich diese Ecke besonders. Ich habe lange an der Idee gefeilt und durfte den Weg 2006 eröffnen. Es gibt zwei verschiedene Schleifen und eine wunderschöne Natur.“ Wenn einem Zuhause die Decke auf den Kopf falle, müsse man sich bewegen. Auch das Handy sollte man für ein paar Stunden abschalten. Ein Spaziergang wirke befreiend und der kostenlose Flyer zeige alle Routen auf. Noch dazu sei die Resonanz groß: Von den 5 000 Auflagen seien schon fast alle vergriffen. Allerdings gebe es noch Exemplare im Rathaus, Lauenbrücker Hof, Bistro Scheune sowie im Landpark oder als Download unter www.lauenbrueck.de.