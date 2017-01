Ein ruhiges Jahr für die Wehr

Lauenbrück - Von Cathleen Jürges. 22 Mal wurden sie zu einem Brand gerufen oder sollten Hilfe leisten. Das war nicht besonders viel, was die Kameraden zu leisten hatten. Ortsbrandmeister Dietmar Wahlers sprach bei der Jahreshauptversammlung der freiwilligen Feuerwehr Lauenbrück deswegen auch von einem „vergleichsweise verdammt ruhigen“ Jahr.

Obwohl 2016 in Lauenbrück deutlich weniger Feuerwehreinsätze als noch zuvor verzeichnet wurden, gab es doch eine ordentliche Zahl an geleisteten Stunden, die die Feuerwehrleute ehrenamtlich absolviert haben. 7 943 Stunden Arbeit teilen sich auf in Einsatzstunden, Übungen, Dienste und Ausbildung. Wahlers bedankte sich bei seinen Kameraden für die geleistete Arbeit und wünschte sich für das anstehende Jahr nach wie vor wenige Einsätze und eine rege Dienstbeteiligung.

Gleich neun Mitglieder wurden während der Zusammenkunft im Lauenbrücker Hof befördert, darunter Dietmar Wahlers selbst, der recht überrascht reagierte. Er führt sein Amt nun als Oberbrandmeister fort. Weitere Urkunden gingen an die Anwärter Leon Wahlers und Marc Optiz, die sich nun zu den Feuerwehrmännern zählen dürfen. Hauke Baden, Martin Kieck, Christian Kurczyk, Michael Miesner und Marc Wahlers wurden zu Oberfeuerwehrmännern befördert. Den Posten des Löschmeisters hat künftig Patrik Reincke inne. Mit einem Durchschnittsalter von 36 Jahren dürfen sich die Brandschützer die jüngste Wehr der Samtgemeinde nennen.

Ein wichtiges Thema war das neue Feuerwehrhaus, dessen Bauarbeiten aufgrund der Witterung eine Woche lang im Januar pausierten. Der Umzug bringe derzeit auch die Arbeit der Jugendfeuerwehr ins Stocken, bedauerte Jugendwart André Jelenowski. „Wir wissen, dass wir gerade wenige Teilnehmer haben, aber mit dem jetzigen Schuppen lohnt es sich nicht, neue Jugendliche anzuwerben“, sagte er. Neben dem Ziel, das neue Heim der Brandschützer fertig zu stellen, soll nämlich auch die Zahl der jungen Mitglieder von derzeit sieben auf 15 ansteigen, so der Wunsch Jelenowskis.