Rückzug aus der Ratsarbeit

Lauenbrück - Von Lars Warnecke. Politisches Engagement – das ist ein langes Kapitel im Leben von Hermann von der Wehl. 18 Jahre lang, von 2001 bis heute, hat der Lauenbrücker Unternehmer für die Christdemokraten in den Gremien der Samtgemeinde Fintel mitgewirkt. Nun zieht er sich aus der Ratsarbeit zurück.

Aus gesundheitlichen Gründen, wie er auf der jüngsten Sitzung des Samtgemeinderates kundgab. „Ich habe die Niederlegung meines Mandates wahrlich nicht mit Freude getan, aber ich besitze ein zeitlich unbefristetes Handicap“, äußerte sich von der Wehl sichtlich bewegt. „Aus diesem Grund möchte ich an dieser Stelle hier Schluss machen.“ Per Handschlag verabschiedet er sich bei jedem einzelnen Ratsmitglied – nicht, ohne von Bürgermeister Tobias Krüger zuvor noch mit herzlichen Worten bedacht zu werden. „Im Namen von uns allen möchte ich dir für dein Engagement danken und für die Zukunft alles Gute, vor allem aber Gesundheit wünschen.“ Dafür gab es von den Anwesenden bestätigenden Applaus. Krüger nutzte die Gelegenheit, um noch einmal die einzelnen Stationen des CDU-Mannes Revue passieren zu lassen. Begonnen habe er seine politische Karriere 2001 als beratendes Mitglied im Bau- und Planungsausschuss sowie als stellvertretendes beratendes Mitglied im Finanzausschuss. 2006 sei er dann in den Samtgemeinderat gewählt worden, habe von 2006 bis 2011 im Feuerwehrausschuss gesessen und habe bis zuletzt das Amt des stellvertretenden Samtgemeindeausschussvorsitzenden bekleidet. Nach der letzten Kommunalwahl vor drei Jahren sei er zunächst Vizevorsitzender im Bauausschuss gewesen, 2017 sei er dann zum Vorsitzenden des Gremiums berufen worden.

Im Anschluss seiner Danksagung wurde es wieder formell, galt es doch, den Sitzverlust festzustellen und einen Nachfolger in den Reihen der CDU zu verpflichten. Der heißt getreu der Wahlliste Michael Versemann, kommt aus Stemmen und war bisher beratendes Mitglied im Finanzausschuss. Er folgt Hermann von der Wehl direkt auf den Stellvertreterposten im Samtgemeindeausschuss.

Auch zieht Versemann (er ließ sich aus Krankheitsgründen an dem Abend der Sitzung entschuldigen) in den Bauausschuss ein. Dort hat nun der Finteler Claus Aselmann den Vorsitz, sein Stellvertreter ist Steffen Florin, ebenfalls aus Fintel.