Rote Karte für die Ausbaubeiträge

Mit Plakaten machen einige Anwohner im Schwarzen Weg ihrem Ärger Luft – sie wollen die Straßenausbaubeiträge, die in Lauenbrück zu zahlen sind, am liebsten abgeschafft sehen. Foto: Warnecke

Lauenbrück – Abends im Schwarzen Weg. Jens Baden sitzt mit seiner Frau Susanne am Wohnzimmertisch. Das Ehepaar möchte ein paar Dinge, die in den vergangenen Wochen öffentlich gemacht worden sind, richtigstellen. „Ja, wo soll ich anfangen?“, fragt der Lauenbrücker und nippt an seiner Kaffeetasse. Er sammelt sich kurz, dann beginnt er zu erzählen. „Im Grunde hat alles im Herbst 2014 mit dem festgezurrten Ratsbeschluss zum Neubau unserer Straße angefangen.“ Dass der Schwarze Weg sanierungsbedürftig ist, sei allen Anwohnern auch damals schon klar gewesen und eine Extra- Wurst sollte es auch nicht sein. Den Weg, den der Gemeinderat dann einschlug, wollten die rund 30 Anlieger so jedoch nicht mitgehen. Aus gutem Grund, wie Baden sagt: „Für uns waren damals Anliegerbeiträge von zehn Euro pro Quadratmeter im Gespräch – eine vergleichsweise extrem hohe Summe, die wir nun wirklich nicht bereit waren zu bezahlen.“

Versuche seitens der Anrainer, die Gemeinde von einer aus deren Sicht auch völlig ausreichenden Sanierung zu überzeugen, deren Kosten sie im Rahmen ihrer Instandhaltungspflicht im Alleingang tragen müsste, seien im Sande verlaufen. „Und das, obwohl sich zwei Drittel der Teilnehmer einer Bürgerbefragung klar gegen einen Ausbau ausgesprochen hatte.“ Immerhin habe die Gemeinde daraufhin freiwillig erklärt, den Beschluss für zwei Jahre auf Eis zu legen – „zurückgenommen wurde der aber nicht“, lässt Baden die Ereignisse Revue passieren.

Aktuell stünden Ausbaukosten in Höhe von 640 000 Euro im Raum. „Anfangs hatte das beauftragte Planungsbüro noch mit 900 000 Euro kalkuliert – nachdem aus unseren Reihen aber kritisch nachgehakt wurde, wurden die Pläne überarbeitet, unter anderem mit dem Ergebnis, die Straße schmäler zu machen und ein anderes, deutlich preisgünstigeres Verbundsteinpflaster zu nehmen“, begründet der Lauenbrücker die Differenz von immerhin 320 000 Euro Steuergeld. Aber auch die dann noch zu stemmende Summe wäre bei dem von Bürgermeister Jochen Intelmann (SPD) genannten maximalen Anliegerbeitrag von sechs Euro pro Quadratmeter ohne Fördergelder nicht realisierbar.

Doch ob überhaupt solche Gelder fließen, sei noch unklar. Vertreter der Verwaltung sowie der Bürgermeister wurden bei der Straßenbaubehörde in Lüneburg vorstellig, um sich über die Fördermöglichkeiten zu erkundigen. Und siehe da: „Es werden tatsächlich Zuschüsse für das Projekt in Aussicht gestellt, sogenannte GVFG-Mittel, allerdings unter ganz bestimmten Voraussetzungen“, lässt Jens Baden wissen. „Nur ob die für unsere Straße erfüllt werden, bezweifele ich.“ Demnach müsste der Schwarze Weg, bisher eine Tempo-30-Zone, zwangsläufig auf 5,50 Meter ausgebaut werden, keine gesonderte Geschwindigkeitsbeschränkung mehr enthalten und man müsste ihm eine verkehrswichtige Rolle nachweisen können, was nur unter Hinzunahme der Kampstraße möglich ist. „Dieses bedeutet, auch hier muss die Fahrbahn verbreitert und die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben werden“, sagt er.

Betrachtet werden soll das Ganze in einem Verkehrsentwicklungsplan, welcher das komplette Dorf einschließt. Der fehlte der Gemeinde bislang, ist vom Rat inzwischen aber schon auf den Weg gebracht worden. „Die Verwaltung soll jetzt eine Fachfirma beauftragen, die dann bis zum Herbst ein Konzept vorlegen wird“, nennt Baden einen weiteren Schritt. „Danach wird besprochen, wie es weitergeht.“

Für ihn und seine Frau mache ein solcher Plan für Lauenbrück ohnehin Sinn: „Der wird für die Gemeinde mit Blick auf Fördergelder noch wichtig werden“, prognostiziert Susanne Baden. „Für die geplanten Neubaugebiete müssen schließlich ja auch noch Anbindungen geschaffen werden und es gibt im Ort wirklich viele Straßen in einem schlechten Zustand – da muss also etwas passieren.“ Schlussendlich, das wüssten sie natürlich auch, habe aber die Politik über die Zukunft des Schwarzen Weges zu entscheiden. „Die Ratsmitglieder können es selbstverständlich so handhaben, wie sie es für richtig halten – wir können nur Argumente austauschen, und das haben wir in den letzten Jahren getan“, sagt Jens Baden.

„Je mehr man sich mit dem Thema Straßenausbaubeiträge beschäftigt, desto mehr denkt man über das Verfahren nach.“ Schnell sei er dann zu dem Ergebnis gekommen, dass die Erhebung von Anliegerbeiträgen im Dorf nicht der richtige Weg sei. „Warum werden manche Straßen auf Gemeindekosten saniert, warum werden Anlieger an der Kreisstraße nur eingeschränkt herangezogen und warum zahlen nur einige für ihre Straßen, obwohl alle sie benutzen können?“ Für ihn liege der Schlüssel zur Lösung darin, die Straßenausbausatzung (Strabs) abzuschaffen und durch eine Umlage und nicht etwa durch eine Erhöhung der Grunderwerbssteuer, soziale Gerechtigkeit herzustellen. Anlieger, die in den vergangenen zehn Jahren bereits belastet wurden, seien hierbei gesondert zu berücksichtigen, führt er aus. Die Berechnung sei die Aufgabe der Verwaltung. In vielen Kommunen in Niedersachen und acht Bundesländern sei die Strabs bereits abgeschafft oder existierte nicht. Dieses sei nun auch das erklärte Ziel der Bürgerinitiative, die ihren Ursprung im Schwarzen Weg habe. In Niedersachsen gebe es mittlerweile 80 solcher Initiativen, die sich der Abschaffung der Strabs verschrieben hätten. „Bei allen Diskussionen rund um dieses Thema ist es uns jedoch wichtig, dass wir hier im Dorf, trotz unterschiedlicher Auffassungen, vernünftig miteinander umgehen,“ so Jens Baden abschließend.