Röhrs bleibt Röhrs

Fintel – Stammtisch oder Vereinstreffen, Familienfeiern oder Theateraufführungen – mehr als 100 Jahre ist der Gasthof Röhrs nun schon Zentrum des dörflichen Miteinanders in Fintel. Und wenn es nach Hans-Hermann Ruschmeyer, Steffen Florin und Claus Aselmann geht, soll das auch so bleiben. Dass das gepflegte Traditionslokal am Pferdemarkt mit seinem nach wie vor gut frequentierten Saalbetrieb aufgegeben werden soll – die Inhaber, das Ehepaar Jutta und Herbert Petersen, wollen sich bekanntlich aus Altersgründen zurückziehen und standen zuletzt mit einer zahlungskräftigen Gruppe thailändischer Buddhisten in Verkaufsverhandlungen –, das haben sie nicht tatenlos hinnehmen wollen. Ebenso wenig neun weitere Bürger, die sich bereits Ende Oktober zu der Initiativgruppe „Dorfmitte Fintel“ zusammengeschlossen hatten. Deren Ziel ist nun die Gründung einer Genossenschaft, um das Haus zu kaufen und über einen Pächter unter dem altbekannten Namen Röhrs weiter zu betreiben.

Ein öffentliches, von Mönchen aus Fernost geführtes Meditationszentrum, wie vom Wirt persönlich in Aussicht gestellt, wird in die Räumlichkeiten also nicht Einzug halten. „Wir haben den Petersens jetzt so weit Sicherheit vermitteln können, dass sie sich nach einigem Hin und Her doch noch dazu entschieden haben, an die vor der Gründung stehende Genossenschaft zu verkaufen“, berichtet Gruppensprecher Hans-Hermann Rusch-meyer. Sicherheit insofern, da es der Initiative gelungen sei, bereits zahlreiche Finteler als Anteilnehmer mit ins Boot zu holen. „Nach dem damaligen Bericht in der Kreiszeitung ist vielen Leuten doch erst so richtig bewusst geworden, was für Fintel verloren ginge, wenn der Gasthof nicht mehr als solcher weiterbetrieben würde“, sagt er.

510 000 Euro seien für den Erwerb veranschlagt. „Darin enthalten sind natürlich die Nebenkosten wie Maklercourtage, Notarkosten und die Grunderwerbssteuer“, zählt der Sprecher auf. Um dem späteren Betreiber beim wirtschaftlichen Aufbau unter die Arme zu greifen, sei auch ein Sicherheitsbetrag mit einkalkuliert worden. So wolle man ihm oder ihr in der Anfangszeit mit moderaten Mietpreisen entgegenkommen. „Wir gehen mit der Gesamtsumme lieber auf Nummer sicher – auch für den Fall, dass später noch kleinere Arbeiten am und im Gebäude nötig sein sollten.“

Richtig ins Rollen gebracht worden sei die Sache auf dem Finteler Weihnachtsmarkt, berichtet das Trio. Die publikumsstarke Veranstaltung hatten Vertreter des Initiativbündnisses nämlich dazu genutzt, unter den Besuchern einmal abzufragen, wer sich überhaupt vorstellen könnte, Genossenschaftsanteile zum Stückpreis von 1 000 Euro zu erwerben. „Das Ergebnis fiel mit 141 Personen sehr ermutigend für uns aus“, so Claus Aselmann. Darüber hinaus hätten 250 Befragte die Idee, das Lokal in eine Genossenschaft zu überführen, für gut befunden. „Aus unserer Sicht war das ein klares Zeichen, weiterzumachen.“ Auch, weil sich beim anschließenden Kassensturz herausgestellt habe, dass die in Aussicht gestellten Beteiligungen ungefähr 250 000 Euro, also rund die Hälfte von dem, was die Genossenschaft für den Erwerb aufbringen müsste, einbringen würden.

Um eine gewisse Verbindlichkeit zu schaffen, die sowohl der Initiative als auch dem Ehepaar Petersen ein wenig mehr Sicherheit bieten könnte, machten sich die rührigen „Gasthof-Retter“ schließlich Ende Dezember mit Formularen in der Hand zu Hausbesuchen auf. „Wir haben die Personen aufgesucht, die sich positiv geäußert hatten und in Aussicht stellten, dass sie Anteile übernehmen würden“, berichtet Steffen Florin. Ein Einsatz, der sich seinen Worten nach voll und ganz gelohnt habe: „Wir haben jetzt gut die Hälfte dessen, was wir an verbindlichen Erklärungen brauchen, zusammen.“

Dass die benötigte Kaufpreissumme am Ende komplett aus den Genossenschaftsanteilen bestritten werden kann, sei laut Ruschmeyer, Florin und Aselmann natürlich das erklärte Ziel. „Wenn das gleich auf Anhieb aber nicht möglich sein sollte, haben wir mit der Sparkasse einen Partner an unserer Seite, der die Überbrückungsfinanzierung übernimmt – das heißt, wir müssten ein Darlehen aufnehmen“, so Hans-Hermann Ruschmeyer. So oder so – überzeugt habe das Finanzierungsmodell das Ehepaar Petersen am Ende allemal. Per Handschlag sei der Deal am vergangenen Samstag schließlich über die Bühne gebracht worden.

Demnächst will die Initiativgruppe erneut zusammenkommen, um das weitere Vorgehen zu besprechen – auch, was die Pächtersuche betrifft. „Die Chancen stehen nicht schlecht, dass es für den Gasthof einen fließenden Übergang und keinen vorübergehenden Leerstand geben wird“, meint Claus Aselmann. Interessenten könnten sich schon jetzt mit der Gruppe in Verbindung setzen. Irgendwann in der zweiten Jahreshälfte, prognostizieren er und seine Mitstreiter, könnte es unter einer neuen Führung am Pferdemarkt dann losgehen. Zuvor aber steht am Dienstag, 25. Februar, erst einmal ab 19 Uhr die Gründungsversammlung für die Genossenschaft an – nicht im Gasthof Röhrs, sondern aus Platzgründen in der Tropic-Halle des Eurostrand-Resorts. Jeder sei willkommen, teilzunehmen, betont Ruschmeyer. „Bis dahin hoffen wir, dass noch viele weitere Menschen Anteile erwerben werden.“

Weitere Informationen

Als Ansprechpartner stehen Claus Aselmann (Telefon 0174 / 7676157, E-Mail: clsasl@aol.com) oder Hans-Hermann Ruschmeyer (0171 / 8026652, E-Mail: hhr@ewe.net) zur Verfügung.