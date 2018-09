Benefizkonzert der Band „Only4you“ in Fintel: Rock mit Herz

Fintel - Schon von Weitem waren Bass, Gitarre und Schlagzeug zu hören, als die Band „Only4fun“ zu spielen begann. Zahlreiche Besucher waren zur Lütjen Isdeel in Fintel gepilgert, wo die Rockband zum zweiten Mal ein Konzert gab.

Dieses Mal in teilweise neuer Besetzung – mit Thomas Schilling aus Bispingen als Sänger und Gitarrist sowie den Fintelern Martin Steinbruch am Bass und Neuzugang Christian Bruns am Schlagzeug. Die Band covert hauptsächlich bekannte Rocksongs, und so kam das Publikum unter anderem in den Genuss von Liedern von Revolverheld, Jan Delay und Udo Lindenberg. Aber dieses Mal standen auch selbst geschriebene Titel auf dem Programm, wie zum Beispiel das gleichnamige Stück „Only4fun“,welches erst vor einer Woche fertig geworden sei, wie Schilling erklärte.

Hermann Norden und Doris Golücke, Betreiber der Finteler Eisdiele, versorgten die Besucher mit Wein, Bier und anderen Getränken, und auch die Eistheke war geöffnet.

Wie schon beim letzten Auftritt, handelte es sich wieder um ein Benefizkonzert, wie Doris Golücke erklärte. „Der Erlös ist für die Finteler Kinderakademie bestimmt.“ Zu diesem Anlass hatte sie auch Hans-Joachim Schmidt eingeladen, der die Kinderakademie leitet und seinen Dank für die Spendenaktion an die Musiker, die Betreiber und die Zuschauer aussprach. Auch Gitarrist Thomas Schilling hoffte auf zahlreiche Spenden: „Wir spielen umsonst und hoffen, dass zahlreiche Spenden zusammen kommen.“ Der Spendenhut, der zu diesem Anlass herumging, war am Ende gut gefüllt. Bei bestem Wetter wurde das Konzert damit zu einem gelungenen Abend. - jro