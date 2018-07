DGL lädt zum achten Fischerstechen ein

Lauenbrück - Auf dem Lauenbrücker Wiesensee geht es an diesem Samstag einmal mehr um Brauchtumspflege, die Spaß machen soll. Die Dorfgemeinschaft Lauenbrück (DGL) bittet zum achten Fischerstechen. Und wieder werden die Teilnehmer versuchen, den jeweiligen Gegner mit einer gepolsterten Lanze ins Wasser zu schubsen.

Dazu treten zur Mittagszeit Teams in Schlauchbooten gegeneinander an. Jede Mannschaft besteht aus zwei Paddlern und einem Stecher. Ab 14 Uhr geht es los. Das Stechen folgt einer Reihe von Traditionen und Vorgaben: Die Wettbewerber täuschen an, tänzeln, stechen zu. Zwischen Schulter und Gürtellinie dürfen sie angreifen, nicht darunter und nicht darüber – eine ziemlich wackelige Angelegenheit.

Einer Sage zufolge sollen die Ritterturniere Vorbild gewesen sein für das Fischerstechen – denn die Fischer hatten keine eigenen Pferde und nahmen kurzerhand ihre Boote. „Bringt gute Laune mit, Handtücher und Kostümierungen“, fordert Mitorganisatorin und Moderatorin Esperanza Freude-Quade die Fischerstecher, ob Kinder oder Erwachsene, auf. „Boote, Schwimmwesten und Pömpel werden von uns gestellt.“

Anmeldungen werden am Samstag ab 13 Uhr direkt vor Ort entgegengenommen (alternativ schon jetzt telefonisch unter 04267 / 953556), eine Stunde später geht es dann rauf auf die Boote. Der Eintritt für die Zuschauer und Anfeuerer ist frei. Erwachsene Bewerber löhnen zehn Euro und die Kinder ab zehn Jahren fünf Euro (mit Erlaubnis der Erwachsenen). Das Geld kommt der Dorfgemeinschaft zugute. Für einen Imbiss, Getränke und Unterhaltung ist gesorgt.

hr