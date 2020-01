Remmidemmi war gestern

Schützenverein Fintel will seinen Schießstand modernisieren

+ Die Finteler Schützenhalle soll fit für Veranstaltungen jenseits von Schützenfesten und Königsbällen gemacht werden. Dafür rechnen die Grünröcke mit einem Investitionsvolumen von 42 000 Euro. Foto: Warnecke

Fintel – Die Planungen sind so gut wie abgeschlossen, die Kostenvoranschläge sind eingeholt, und auch der Zuschuss, den der Schützenverein Fintel bei der Gemeinde für die Modernisierung seines Schießstandes beantragt hat, ist vom Rat mittlerweile im Einvernehmen aller Politiker bewilligt worden. An der Rotenburger Straße, dem Stammsitz der Grünröcke, stehen die Zeichchen auf Veränderung – und das zum Guten, wie Frank Brockmann sagt. „Wir wollen neben den Schützenfesten zukünftig auch andere Veranstaltungen bei uns stattfinden lassen“, so der Vereinsgeschäftsführer. Eine „Remmidemmi-Halle“, für die das Gebäude früher einmal berühmt-berüchtigt gewesen sei – mit regelmäßig über die Bühne gehenden Polterabenden, Hochzeiten und Geburtstagsfeiern – habe die Nachbarschaft nach dem Umbau aber nicht zu befürchten. Und diese Sorge, berichtet der Schützenchef, habe er den Anwohnern auch schon im persönlichen Gespräch nehmen können, nachdem diese von dem Bauvorhaben das erste Mal aus der Zeitung erfahren hatten. „Der Aufschrei war nach dem Bericht zurecht sehr groß, da wir uns schon 2012 vertraglich dazu verpflichtet hatten, die Feierlichkeiten auf einen kleineren Rahmen zu beschränken“, so Brockmann. Diesen Schritt seien die Schützen gegangen, um so endlich den Nachbarschaftsstreit beizulegen, der wegen des aus der Halle dringenden Lärms über viele Jahre hinweg immer wieder aufgekeimt war. „Heute pflegen wir ein hervorragendes Verhältnis, und das wollen wir natürlich nicht aufs Spiel setzen.“