Reitturnier startet in Fintel mit neuer Disziplin

Von: Marié Detlefsen

Alexander Timon Stenzel bei der Absolvierung einer typischen Aufgabe einer Working Equitation Prüfung. © Suren

Der Reitverein Fintel plant am Wochenende 9. und 10. September zwei Turniere. Die Anmeldungen laufen bereits an, noch gibt es einige freie Startplätze.

Fintel – Der Reitverein Fintel bereitet sich auf ein weiteres spannendes Wochenende vor, wenn am 9. und 10. September erneut zwei Turniere stattfinden. Am Samstag steht die noch recht neue Reitsportdisziplin Working Equitation im Mittelpunkt, gefolgt von der Hobby Horse Prüfung am Sonntag.

Gespannt ist Ausrichterin und Reitlehrerin Marlene Heuer-Patschull vor allem auf die Working-Equitation-Prüfung, denn diese ist noch nicht sonderlich stark verbreitet in (Nord-)Deutschland und stellt ganz besondere Anforderungen an den Reiter im Gegensatz zum klassischen Reitturnier.

Es geht auch um Alltagsaufgaben

Die Disziplin basiert auf einer alten südeuropäischen Arbeitsreitweise und verlangt von den Reitern, verschiedene Alltagsaufgaben wie das Heben eines Krugs, das Läuten einer Glocke, das Überqueren einer Brücke oder das Öffnen eines Tores zu bewältigen, während sie auf dem Pferd sitzen. Daher erfordert Working Equitation eine enge Verbindung zwischen Reiter und Pferd. Bereits im Herbst vergangenen Jahres veranstaltete der Reitverein Fintel seine erste Working Equitation Prüfung und hat diese nach großem Anklang nun als feste Disziplin etabliert: „Wir machen Working Equitation, weil wir eine Alternative zu normalen Reitturnieren bieten wollen“, so Heuer-Patschull. „Es geht darum, dass die Reiter und die Pferde sich verstehen, da das Pferd auch mitdenken und dabei sein muss.“ Die neue Disziplin hat sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den Zuschauern großen Anklang gefunden, weshalb der Reitverein auch in diesem Jahr Working Equitation anbietet, diesmal unter der Aufsicht der qualifizierten Working-Richterin Nicole Kramer.

Ebenfalls begeistert von der Sportart ist Reiter Alexander Timon Stenzel, welcher bereits letztes Jahr an der Working Equitation Prüfung teilgenommen hat und auch in diesem Jahr wieder mit dabei ist.

Die Working Equitation verlangt den Reitern eine besondere Vielseitigkeit ab, da sie sowohl dressurmäßige Elemente als auch Trail-Hindernisse bewältigen müssen. Für den 26-Jährigen ist jedoch genau diese abwechslungsreiche Arbeit mit dem Pferd das Besondere an der Disziplin. „Das Verbinden der Dressur mit der Bewältigung der Trail-Hindernisse fördert die Motivation und die Mitarbeit des Pferdes.

Pferd und Reiter bilden ein Team

Auf dem Turnier stehen vor allem die Harmonie zwischen Pferd und Reiter sowie die Freude beim Erledigen der Aufgaben im Vordergrund“, sagt Stenzel. Er betont, dass es bei der Disziplin weniger um den Wettbewerb und das Gewinnen gehe, sondern vielmehr um die Freude am gemeinsamen Arbeiten mit dem Pferd. Dieser Gemeinschaftsgeist spiegel sich auch in der Working Equitation Community wieder, die sich wie eine große Familie anfühle und für eine besondere Turnieratmosphäre sorge. „Deshalb freue ich mich sehr auf die Veranstaltung im September, da es bisher in Norddeutschland nur wenige Turniere dieser Art gibt“, so der Verdener.

Neben der Working Equitation findet am Sonntag die beliebte Hobby Horse Prüfung statt. Hierbei geht es um den spielerischen Reitsport mit Steckenpferden, der besonders bei jüngeren Reitern sehr beliebt ist. Die neue Trendsportart stammt ursprünglich aus Finnland und ist ein Reitsport mit Gymnastikelementen, bei der Bewegungsabläufe ähnlich derer beim Springreiten oder Dressur nachgestellt werden, ohne dass dabei echte Pferde zum Einsatz kommen. Stattdessen nutzen die Reiter Steckenpferde, um über den Platz zu galoppieren oder um über Hindernisse zu springen. „Wir möchten mit den beiden besonderen Disziplinen Leute ansprechen, die mal was anderes ausprobieren wollen, als das Übliche, was man so kennt“, erklärt Heuer-Patschull. Aus diesem Grund bieten die Turniere sowohl für erfahrene Reiter als auch für Neueinsteiger eine großartige Möglichkeit, ihr Können zu zeigen und neue Erfahrungen zu sammeln. „Wir freuen uns außerdem über Zuschauer. Nach Corona gibt es nun auch wieder Kaffee und Kuchen. Man kann gerne auch einfach nur zugucken und bei Regen werden wir Zelte aufbauen.“

Ausschreibungen für das Event wurden bereits veröffentlicht und es sind noch Startplätze frei. Dieses Jahr wird die Working Equitation Prüfung aus einer Dressurlektion und bestimmten typischen Aufgaben bestehen. Eine Parkour-Skizze wird eine Woche vorher veröffentlicht, damit die Teilnehmer sich auf die Prüfung vorbereiten können. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, das Pferd ein Wochenende vorher zu einem Open Trail mitzubringen, um es an die Aufgaben und die Anlage zu gewöhnen. Interessierte können sich telefonisch unter 0177 /2997132 bei Ausrichterin Marlene Heuer-Patschull melden.