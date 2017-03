Rechtsanspruch ist bald überall erfüllt

Lauenbrück - Der Bedarf in der Samtgemeinde Fintel an Betreuungsplätzen für ein bis drei Jahre alte Kinder wächst kontinuierlich – und damit auch die Gesamtaufwendungen für den Kindertagesstättenbetrieb. Allein im vergangenen Jahr waren es schon 1,95 Millionen Euro – bei einem Defizit von 786 600 Euro. Für dieses Jahr prognostiziert Kämmerer Friedhelm Indorf einen Anstieg auf 2,31 Millionen Euro mit einem Defizit von 987 800 Euro. Um dem Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz Rechnung zu tragen, soll nun kräftig angebaut werden.

Dabei sind nach der vor neun Jahren vollzogenen Übernahme der Trägerschaft durch die Samtgemeinde mit Unterstützung durch Bundesfördermittel die Betreuungsangebote in den fünf Mitgliedsgemeinden Helvesiek, Fintel, Lauenbrück, Stemmen und Vahlde bereits erheblich ausgebaut worden. Der für Krippen-Kinder seit August 2013 geltende Rechtsanspruch auf Betreuung wird nach dem Bau von Krippen in Fintel und Lauenbrück bereits seit sieben Jahren erfüllt.

„Wegen der hohen Anmeldezahlen für unseren Krippenbereich ist jedoch ein weiterer Ausbau notwendig“, berichtet Kämmerer Friedhelm Indorf. Demnach werde die Gemeinde Fintel für ihren Kindergarten einen Krippen-Anbau mit zusätzlich 15 Plätzen schaffen. Die Fertigstellung ist für kommenden Herbst geplant. „Die Landesschulbehörde hat die Betriebserlaubnis ab Beginn des neuen Betreuungsjahres für den Betrieb einer weiteren Krippengruppe in Aussicht gestellt. So lange bis zur Inbetriebnahme der neuen Krippe“, so Indorf. Ab diesem Zeitpunkt seien daher bereits zusätzliche Stellen im Stellenplan der Samtgemeinde berücksichtigt worden.

Nach dem Umbau und der räumlichen Erweiterung des Kindergartens in Helvesiek soll dort eine altersübergreifende Gruppe betrieben werden. Dort stehen seit November 2012 fünf Krippenplätze zur Verfügung.

Weitere altersübergreifende Gruppen wurden in den Kindergärten in Vahlde ab August 2013 und in Stemmen ab August 2014 eingerichtet. Dort können zusätzlich jeweils rund fünf Krippenplätze besetzt werden. Außerdem werden in Vahlde durch einen An- und Umbau der bestehenden Einrichtung weitere Krippenplätze geschaffen.

„Nach Abschluss der Arbeiten werden in Fintel und Vahlde insgesamt 22 weitere Plätze geschaffen, so dass der Rechtsanspruch aus heutiger Sicht erfüllt werden kann“, fasst der Kämmerer die Lage zusammen. Der Zuschussbedarf für den Betrieb der Kitas sei infolge der Einrichtung weiterer Krippengruppen und dem Ausbau der Betreuungszeiten deutlich gestiegen.

Ab dem kommenden Jahr könne sich die Finanzlage in diesem Bereich jedoch verbessern und sogar geringe Überschüsse bringen. Was dem Kämmerer jedoch nach der Landtagswahl im Januar 2018 Sorge bereiten könnte, wäre der angestrebte Beschluss einiger Parteien, den Kommunen die Übernahme der Kita-Gebühren aufzubürden. - hu