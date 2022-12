Realsteuern werden steigen: Finteler Gemeinderat beschließt Erhöhung der Hebesätze

Von: Lars Warnecke

Unternehmer in Fintel, wie hier im Gewerbegebiet an der Rotenburger Straße, müssen künftig eine höhere Gewerbesteuer an die Gemeinde entrichten. Der Rat hat mit seinem Beschluss den Hebesatz auf 420 Prozent erhöht. © Warnecke

Der Rat der Gemeinde Fintel hat eine Anhebung der Grundsteuern beschlossen. Auch die Gewerbesteuer wird erhöht.

Fintel – Sich mit Steuererhöhungen zu beschäftigen, gehört zu den weniger schönen Punkten, mit denen sich Gemeinderäte auseinandersetzen müssen. So erging es jetzt auch dem Finteler Rat während seiner Sitzung. Zähneknirschend stimmten die Mitglieder einer Erhöhung der Hebesätze und der damit verbundenen Steigerung der Grundsteuern A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und B (für Grundstücke) sowie der Gewerbesteuer zu.

Konkret bedeutet das: Auf je 550 Prozent, also um 50 Prozentpunkte, steigen zum 1. Januar Grundsteuer A und B; die Gewerbesteuer erhöht sich um 40 Prozentpunkte auf dann 420 Prozent.

Warum die Satzung angepasst werden muss – übrigens nicht nur in Fintel, sondern in allen fünf Mitgliedsgemeinden – begründete Samtgemeinde-Kämmerer Clemens Mahnken mit der hohen Inflation und den daraus resultierenden Kostensteigerungen. „Um einer Haushaltssanierung zuvorzukommen, bleibt uns leider keine andere Wahl, als diesen Schritt jetzt zu gehen“, verdeutlichte der Verwaltungsmann.

Was er konstatierte: Insgesamt seien in Fintel die Steuereinnahmen in den vergangenen Jahren doch stark rückläufig gewesen – mit Blick auf die Gewerbesteuer etwa um satte 75 Prozent im Vergleich zu 2019. Mit einer schnellen Trendwende rechne er vor dem Hintergrund explodierender Energiepreise und weiterer Faktoren jedenfalls nicht. Immerhin: Anders als Fintel hätten andere Gemeinden die Realsteuerhebesätze seit 2003 nicht mehr angepasst, würden deren Bürger so entsprechend nun schlagartig wesentlich stärker belastet.

Für Wilfried Behrens (SPD) ist das nur ein schwacher Trost. Er rechnete vor, dass die Gemeinde summa summarum zwar auf Mehreinnahmen von rund 100 000 Euro komme, ihr durch die Samtgemeindeumlage, die zum nächsten Jahr ebenso steigen wird, aber ein Defizit von knapp 170 000 Euro entstehen würde, ein Ausgleich somit nicht zu bewerkstelligen sei.

„Wie gehen wir denn damit um, wie soll es weitergehen?“, wollte er wissen. Mahnken wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Fintel im kommenden Jahr mit 60 000 Euro an Schlüsselzuweisungen profitieren würde: „Wenn man hier alle Posten zusammenrechnet, werden im Moment die Einnahmen die Samtgemeindeumlage in etwa ausgleichen können.“

„Das rettet unsere Gemeinde aber langfristig nicht“, befand Hans-Jürgen Schnellrieder (Grüne). „Wir sind wirklich mit dem Hintern an der Wand – das heißt, anstatt dass wir laufend Steuererhöhungen machen, müssen wir heute intelligentere Lösungen in unserer Finanzwirtschaft finden, um den Haushalt in Zukunft zu sanieren“, sagte er.

Dass die nunmehr anstehende Steuererhöhung nahezu komplett der Samtgemeindeumlage geschuldet sei (sie steigt mit Jahresbeginn von 66 auf 74 Prozentpunkte), darauf verwies Matthias Röhrs (CDU). „Da können wir auch keine großen Sprünge machen, weil ja nichts überbleibt.“

Ja, der Bürger wird belastet, erklärte Werner Kahlke (SPD): „Keine Steuererhöhung ist schön, das wissen wir alle – diese Maßnahme wird uns einen gewissen Inflationsausgleich bringen, nicht mehr und nicht weniger.“ Die höhere Umlage verteidigte er damit, dass es auf Samtgemeindeebene Aufgaben zu erfüllen gelte. „Wir haben zum Beispiel in Lauenbrück eine Schule zu bauen – die muss bezahlt werden.“ Wie Behrens, sein Fraktionskollege ausführte, hätte es die Hälfte der nunmehr anfallenden Baukosten in Höhe von elf, zwölf Millionen Euro aber auch getan. „Bei der Samtgemeinde muss also auch über Einsparungen nachgedacht werden und nicht an der untersten Stelle bei uns“, lautete sein Plädoyer.

Dabei, betonte Steffen Florin (CDU), würden sich die hohen Investitionen nach 2023 ja noch fortsetzen – etwa für einen Grundschulneubau in Fintel. „Wir wollen hier auch eine moderne Schule haben – dass diese kommt, darauf sollten wir bestehen.“