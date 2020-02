Raubüberfall in Fintel: Maskierte Männer flüchten mit Zigaretten und Bargeld

Polizei sucht Zeugen

Raubüberfall in Fintel: Zwei unbekannte Täter haben am Donnerstag einen Kiosk an der Straße Am Pferdemarkt überfallen. Ein Mann war mit einer Schusswaffe bewaffnet.