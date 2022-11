Eine tonnenschwere Spende: Radlader und Generator sollen in Kovel technische Hilfestellung leisten

+ © Tausendfreund Eine Gemeinschaft, die anpackt: Kai Hagemeier (v.l.), Jan Hellerich, Axel Hagemeier, Michael Haacke, Maksym Budnik und Tania Panova haben sich um den blauen Radlader versammelt. © Tausendfreund

Das Finteler Unternehmen von Axel Hagemeier spendet einen Radlader und einen Generator an die Stadt Kovel in der Ukraine.

Fintel – Vor 90 Jahren gründete Albert Hagemeier in Fintel ein Unternehmen, das heute unter dem Namen Axel Hagemeier im Gewerbegebiet am Wasserfeld zu Hause ist. „Wir führen die Firma nun in der dritten Generation“, erklärt der Chef, der inzwischen gut 14 Mitarbeiter hat. Schubbodensanierung bietet seine „mobile Werkstatt“ an – und bedient dabei Biogasanlagen.

+ Der Generator geht ebenfalls als Spende auf die Reise in die Ukraine. © -

„Wir sind auf die Reparatur und Sanierung aller gängigen Zug- und Schubbodensysteme spezialisiert – und zwar bundesweit“, so der Geschäftsführer. Anlässlich des runden Geburtstages wollte Hagemeier jedoch keine Firmenfeier ausrichten, nein, er möchte eine Spende tätigen: „Wir stiften einen Radlader mit zahlreichem Zubehör.“ Alles zusammen wurde auf einen großen Lkw verladen und dieser ist schon unterwegs in die Ukraine. Denn dort sollen die Spenden von der Walsroder Partnerstadt Kovel entgegengenommen werden.

Für mich ist das meine zweite Heimat, da hängt mein Herz dran, und dementsprechend glücklich bin ich über diese Aktion.

Allein die Baumaschine hat einen Wert von etwa 30 000 Euro, der Unternehmer hatte sie eigens für die Spende zuvor von der Firma RTI in Schneverdingen gekauft. Diese wiederum hatte die Maschine vom Technischen Hilfswerk (THW) in Wolfsburg übernommen. „Ich bin wirklich stolz ihn, dass er eine solche Spende auf die Beine gestellt hat“, erklärt Kai Hagemeier, der Cousin Axel Hagemeiers. Auch das Finanzamt in Soltau habe die ganze Sache unterstützt, indem einige Regelungen wohlwollend ausgelegt wurden. Zusätzlich wurde dann noch ein großer Stromgenerator im Gegenwert von etwa 10 000 Euro organisiert.

+ Mit diesem Tieflader werden die Maschinen transportiert. © -

Zustande gekommen ist die bemerkenswerte Aktion vor allem, weil sich einige Menschen über einige Dinge unterhalten haben – und das mehr zufällig, als von langer Hand geplant. Als Erstes kam Axel Hagemeier mit seinem Cousin, der als Steuerberater arbeitet, ins Gespräch und überlegte mit diesem, wer als Spendenempfänger in Frage kommen könnte. Der Buchhalter brachte dann Michael Haacke, den ersten Vorsitzenden des Vereins der Kinderhilfe Kovel/Wolynien, aufs Tapet. Dieser ist schon seit Beginn des Ukraine-Krieges in dem Land aktiv, um möglichst viel Unterstützung zu organisieren. Haacke engagiert sich sehr – auch weil er seit 27 Jahren immer wieder nach Kovel gefahren ist. „Für mich ist das meine zweite Heimat, da hängt mein Herz dran, und dementsprechend glücklich bin ich über diese Aktion“, so der Vereinsvorsitzende. Seit 25 Jahren ist er in diesem Ehrenamt tätig, die aktuelle Krisensituation vor Ort verfolgt er. „Vor 14 Tagen kam dann die Idee mit dem Radlader auf“, berichtet Haacke. Zeitgleich kam es in der Partnerstadt jüngst zu einem Raketenangriff auf die dortigen Umspannwerke – so kam er auf die Idee, auch noch den Generator zu besorgen. Mithilfe von Spendengeldern kaufte er das Gerät Wolfgang Kleinschmidt ab, der im Vorfeld selber schon ein Feuerwehr-Auto gespendet hatte.

Transport zum Zielort

Der Radlader wird am Zielort einer städtischen Firma übergeben, die vergleichbar mit dem hiesigen Bauhof arbeitet. Der Generator soll an das örtliche Wasserwerk übergeben werden. „Wir wollten im Vorfeld dafür Sorge tragen, dass die Spenden in unserer Partnerstadt bleiben, es wurde alles vertraglich festgehalten“, erläutert Haacke. Um die Schenkungsverträge zu organisieren, konnte er auf die Hilfe von Tania Panova zurückgreifen. Zu Beginn des Krieges ist sie nach Altenboitzen gekommen, mit ihrer Hilfe konnten alle Details übersetzt und organisiert werden. So wurden die Kosten für den Transport von den Partnern in der Stadt Kovel getragen und Fahrer Maksym Budnik ist mit dem notwendigen Tieflader aus Kovel nach Fintel gefahren, um die Spenden einzuladen. Am Ende waren es knapp 20 Tonnen Maschinen und Werkzeuge.