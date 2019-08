Projekt Streuobstwiese startet 2020

Verein Kulturknick Fintel plant Vorhaben / Fläche steht zur Verfügung

+ Die Gruppe des Kulturknicks Fintel und Gäste. Foto: Rutzen

Fintel – Früher war es selbstverständlich, Streuobstwiesen anzulegen. Der Verein Kulturknick in Fintel griff die Initiative des Streuobstwiesenbündnisses Niedersachsen auf und lud zur „offenen Streuobstwiese“ auf den örtlichen Redderberg ein. Uwe Engelmann und Marion Hinz, Inhaber der Finteler Obstmosterei und Mitglieder im Streuobstwiesenbündnis Niedersachsen, machten den Besuchern dabei erneut die Entstehung von Streuobstwiesen schmackhaft. Sie gewannen Erwin Weseloh, Mitglied des Vereins Kulturknick, dafür, eine geeignete Fläche zur Verfügung zu stellen. Weseloh sagte: „Ich bin ganz zuversichtlich. Ich stelle die Fläche zur Verfügung und werde Fördermittel beantragen, sodass die ganze Aktion im kommenden Jahr starten kann.“ Die Mitglieder und Gäste des Vereins saßen danach auf dem Hof am Redderberg beieinander, um über das Vorhaben zu sprechen. Die Finteler Bücherschreiberin Anke Kopietz las aus ihren Werken Gedichte und Geschichten, Steine wurden bemalt und man tauschte sich in lebhaften Gesprächen aus.