Proben für die Hochzeitsmesse: Die Hochzeit als Show

Von: Ulla Heyne

Der Hochzeitstag soll möglichst perfekt sein. Und ähnliche Ansprüche hat auch Tanzlehrerin Inés Güttel, die für die Hochzeitsmesse in Stemmen eine Brautmodenschau organisiert.

Rotenburg/Stemmen – „Plié,´eins undzwei und – nicht gehen, schreiten!“ Die Anweisungen, die aus der Tür jenseits der Umkleide mit Kleidersäcken und Plastikblumensträußen tönen, sind nicht ungewöhnlich für eine Ballettschule – das geschäftige Treiben an einem Sonntagmittag schon. Rund zwei Dutzend Frauen und Männer, aufgebrezelt, als ginge es mindestens auf einen Ball, dazu einige Kinder, eine Fotografin und eine Requisiteurin, bevölkern den Ballettsaal mit den hohen Spiegeln und viel Licht.

Aus den Lautsprechern tönt „The Circle of Love“. „Ich hab ewig nach diesem Song gesucht“, ruft Inés Güttel und trällert den Refrain gleich mit. Sie ist die Drahtzieherin des sonntäglichen Trainings, Choreografin, strenge Lehrerin, Motivatorin und Mastermind. Ihr Baby: eine Modenschau für die Hochzeitsmesse am 29. Januar im Landgut Stemmen.

Gerade flutet Fettes Brot das Studio; zwei Herren setzen sich zu „Hübsches Ding“ auf ein Männergespräch zusammen, bevor die hereinschwebenden Angebeteten gekonnt in den Arm und auf den Laufsteg genommen werden. Wer vermutet hat, dass es bei den Proben wie beim „Topmodel“ nur um den Gang über den Laufsteg geht, irrt gewaltig: Was hier entsteht, ist eine halbstündige Show mit Tanz und Spielszenen, Schauspielern, Mimik und Timing inklusive.

Inszenierung als Herzensangelegenheit

Seit 2014 ist die Inszenierung der Brautmodenschau durch Schüler und Assoziierte der Rotenburger Ballettschule, die im Sommer ihr 30-jähriges Bestehen nachholt, eine Herzblutangelegenheit von Inés Güttel. Die jongliert gerade CDs („Da bin ich altmodisch!“), zählt zwischendurch ein, gibt einzelnen Pärchen Tipps für Posen und schreitet schon mal selbst voran – man ahnt den enormen Aufwand, um die erste Show nach zweijähriger Corona-Pause auf die Beine zu stellen.

Und es sind viele Beine, die richtig positioniert und bewegt werden wollen, um später knapp zwei Dutzend Kleider und Anzüge stimmig in Szene zu setzen. Heute haben die Protagonisten allerdings noch die eigene festliche Kleidung mitgebracht, das Brautkleid stammt von der Fotografin – den echten „Traum in Weiß“ gibt es erst vor Ort in Stemmen.

Bis dahin stehen mindestens acht Proben unter dem zugewandt-liebevollen Dirigat an, bis alle Einsätze sitzen, alle Geschichten erzählt sind: Die augenzwinkernde von Männerkult in „It’s a Man’s World“ bis zum schmachtend-ikonischen „I will Follow Him“ – ein bisschen Klischee gehört zur Show.

Es muss textlich und rhythmisch passen

Die Musikauswahl ist laut Güttel neben der Choreografie der aufwendigste Teil; nicht nur textlich muss es passen, sondern auch rhythmisch: „Die Songs müssen gehbar sein.“ Sich dabei nicht zu wiederholen, ist eine Sache des eigenen Anspruchs. „Ich kann eben nicht aus meiner Haut heraus“, meint die gebürtige Rostockerin fast entschuldigend.

Gerade geht ein Mann vor seiner Angebeteten auf die Knie, um den Ring aus der Tasche zu ziehen. Auch das will gelernt sein: „Du musst das Gewicht nach hinten verlagern“, schärfen Braut und Choreografin ihm immer wieder ein. Nur zwei der anwesenden Paare sind bereits verheiratet, die meisten Frauen tanzen hier und wurden von Güttel angesprochen und haben ihren Partner mitgebracht. Dass die auch tanzen und schauspielern müssen, wussten nicht alle vorher.

Ich genieße es, sie jedes Jahr wieder im Brautkleid in den Armen zu halten.

Wie Oliver Rumpf, der, zusammen mit seiner Frau Ariane zu den „Dienstältesten“ gehört. „Zuerst hieß es nur „hast du Lust, mitzukommen und ein paar Klamotten mit zu präsentieren“, erinnert er sich schmunzelnd. „Wir geben uns jedes Jahr wieder das Ja-Wort“ – das ist nur teilweise scherzhaft gemeint. „Ich genieße es, sie jedes Jahr wieder im Brautkleid in den Armen zu halten“, erklärt Oliver sein Engagement hier. Die besondere Atmosphäre, sie weht schon jetzt ein wenig durch das Studio, auch wenn die Brautkleider erst in drei Wochen dabei sind.

Auch sein Mitstreiter Leon Jeske, zum ersten Mal dabei, wurde von der Freundin mitgenommen. Sie tanzt regelmäßig hier, er selbst hat zum letzten Mal bei seinem Abschlussball getanzt. „Inés erklärt das gut, sehr anfängerfreundlich“, lobt der Wittofer. Lorena Schröder ist zum dritten Mal dabei. Angefangen hat die 14-Jährige als Blumenmädchen. Ihr gefällt die schöne Arbeitsatmosphäre, „jeder hilft jedem hier“.

Mehrere Generationen machen mit

Normalerweise trainiert die Brockelerin hier zwei Mal wöchentlich im Ballett-Leistungskurs. Auch wenn Protagonisten aus unterschiedlichen Kursen zusammengewürfelt wurden, neben Ballett auch Modern und Hiphop, „ist das hier eine große Familie“. Und das auch wortwörtlich: Ihre Mutter Steffi hilft den Frauen beim Umziehen: 18 opulente Tüllträume – da kann das Umziehen eine sportliche Sache sein.

Anika Sabau ist Profi-Balletttänzerin und arbeitet seit drei Monaten hier. Als sie gefragt wurde, ob sie und ihr Mann, ebenfalls ehemaliger Profitänzer, bei der Show mitmachen würden, war das keine Frage, wie für fast alle hier. Auch sie schätzt die Gemeinschaft, die unaufgeregt-kreative Atmosphäre, hat aber auch festgestellt: „Inés weiß, was sie will.“ Ganz nebenbei erhofft sich die Neu-Stemmenerin eine gute Einführung in den Ort. „Nach der Show kennen einen die Leute im Ort bestimmt“, sagt sie, bevor sie – im Brautkleid der Fotografin – zum großen Finale rauscht.