Politik ist sich einig

Stemmen - Von Olaf Lang. Passend zur Adventszeit hat im Rat der Gemeinde Stemmen Harmonie geherrscht. Bei der letzten Sitzung in diesem Jahr begrüßte Bürgermeister Reinhard Trau (CDU) die Architektin Bianca Witt, die zum geplanten Umbau des örtlichen Sporthauses Auskunft gab. Neben einer Neugestaltung der Außenfassade solle das Gebäude auch energetisch saniert sowie mit einer neuen Heizungsanlage ausgestattet werden. Als weitere Maßnahme sei über eine zusätzliche Umbauaktion im Dachgeschoss diskutiert worden. „Geplant ist, auf der den Sportplätzen zugewandten Seite eine gerade Fensterfront mithilfe einer Schleppgaube in das Dach zu integrieren und damit dem Gemeinschaftsraum eine deutlich bessere Nutzbarkeit zu geben“, erläuterte Witt. Bürgermeister Trau wies dabei auf mögliche Fördermittel des Landkreises aus dem Budget der Sportstättenförderung Niedersachsen hin, die dafür beantragt werden könnten. Die Abstimmung der Ratsmitglieder ergab ein einstimmiges Ergebnis, sodass die Architektin mit einer Erweiterung des Sporthaus-Entwurfs beauftragt wurde.

Weiterer Tagesordnungspunkt war die geplante Errichtung eines Mobilfunk-Mastes der Telekom. Trau berichtete, dass der unter anderem ins Auge gefasste Standort beim Feuerwehrhaus in der Ortsmitte als nicht geeignet ausscheidet. Als weitere favorisierte Standorte kämen jeweils Areale in Sportplatznähe in Betracht. Hier sei vor allem der Bereich einer Anpflanzung hinter den Tennisplätzen interessant. Benötigt werde eine Fläche von zehn mal zehn Meter, die Höhe des Funkturmes werde mit etwa 40 Metern beziffert. In der Sitzung gab Ratsmitglied Michael Versemann (CDU) zum Genehmigungsverfahren sowie zu den strengen Strahlenschutzauflagen der Bundesnetzagentur weitere Auskünfte. Wichtig war dem Bürgermeister, dass es keinerlei Einschränkungen für den Spielbetrieb auf den Sportplätzen und auch keine Gefährdung der Öffentlichkeit durch den Funkmast geben dürfe. Auch dieser Antrag zum Fortsetzen der Standortsuche wurde einstimmig beschlossen.

Die bereits geplanten und verabschiedeten Straßenbaumaßnahmen in Stemmen verzögern sich aufgrund personeller Engpässe bei dem beauftragten Ingenieur-Dienstleister. Als zusätzliche Maßnahme wurde eine Neu-Asphaltierung der Eichenstraße – im Bereich zwischen der Einmündung Bisselhofstraße bis zur Einmündung Mühlenstraße – ebenfalls einstimmig beschlossen.

Vorerst zurückgestellt wurde eine Erneuerung des Fußweges an der Alten Dorfstraße. Die bei den Politikern überwiegend geteilte Auffassung sieht bei dem Fußweg zwar mittelfristig Handlungsbedarf vor, jedoch sollten die Finanzmittel mit Augenmaß in dringlichere Projekte investiert werden.

Mit leichten Bedenken einiger Ratsmitglieder wurde die Anschaffung eines gemeindeeigenen Geschwindigkeitsmessgerätes beschlossen. Zuletzt durchgeführte Erhebungen ergaben unter anderem im Bereich des Friedhofes an der Straße Große Trift Geschwindigkeits-Überschreitungen.

Abgeschlossen wurde der öffentliche Teil der Gemeinderatsversammlung mit der Feststellung des Bürgermeisters, dass es durch die Absenkung der Kreisumlage um einen halben Punkt zu einer kleinen, aber doch erfreulichen Einsparung für die Gemeinde kommt.