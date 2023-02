Platt als Magnet: Theatergruppe in Stemmen probt neues Stück

Von: Ulla Heyne

„Bühnen-Tochter und Mutter“ Angelika Meyer-Lünsmann (r.) und Therese Narawitz teilen so manches Geheimnis. © Heyne

Viel los ist wieder auf der Bühne der Stemmer Theatergruppe. Aktuell probt sie das Stück „Hartmann mokt dat!“ – eine Komödie, in dem ein Hobby-Handwerker unfreiwillig berühmt wird.

Stemmen – Carsten Brase hat ein Problem: Durch ein versehentlich im Internet hochgeladenes Video ist der Hobby-Handwerker zu unfreiwilliger Berühmtheit gekommen. Draußen laufen die Groupies Amok, sogar die Tagesschau berichtet aus Stemmen. Wie gut, dass sich diese Szene im Stemmer Probenkeller abspielt und der Aufruhr nur Teil des neuen Stückes „Hartmann mokt dat!“ ist – aber was für einer.

Bei den Proben zur Komödie biegen sich die Hobbyschauspieler immer wieder vor Lachen – ein Zeichen für die Qualität des Stücks, findet Dörte Müller, die eine ARD-Reporterin spielt. „Oft hängen einem nach einigen Probenmonaten die Gags zum Hals raus“. Davon ist im dritten Probenmonat, rund vier Wochen vor den Aufführungen im Stemmer Landkrug, nichts zu spüren. Gelacht wird viel an diesem Probenabend auf der stimmig ausgestatteten Probenbühne inklusive Blümchen-Tapeten und orangem Retro-Telefon, die Chemie stimmt.

Wie das 1985 gegründete Ensemble, das bis auf die beiden Corona-Jahre jährlich eine Aufführung auf die Beine gestellt hat, zusammengefunden hat? „Hier sind alle Dittmers“, meint Elsa Schönfeld, selbst geborene Dittmer, mit einem Augenzwinkern. Die Anzahl derer, die nicht zur Großfamilie gehören, ist überschaubar. Einer der „Assimilierten“ ist Werner Harms, Gründungsmitglied, heute für Regie und Technik zuständig. Wobei: „Regie führen wir eigentlich alle“, erklärt Maike Oetjen – meist würde sich nach einigem Ausprobieren der Szenen ein kollektiver Konsens herausschälen.

Was alle hier eint: Sie leben Plattdeutsch. Ob man sich ein Stück auf Hochdeutsch vorstelle könne? „Nein, dafür kommen die Zuschauer doch“, meint Angelika Meyer-Lünsmann, die wie wohl alle hier damit groß geworden ist. Dabei müssen durchaus kleine Änderungen vorgenommen werden, denn das Platt der Vorlage ist nicht unbedingt das hier gesprochene.

Gründungsmitglied Werner Harms kümmert sich um Regie und Technik. © -

Es sind nicht die einzigen Anpassungen, die dieses Mal zehn Akteure plus Souffleuse vornehmen. Wo es passt, werden lokale Bezüge eingebaut – das Feixen der Mitspieler spricht Bände. Und es kommt schon mal vor, dass – trotz der Bestellung für die ungefähre Anzahl der weiblichen und männlichen Mitspieler, die Angelika Meyer-Lünsmann beim Sichten möglicher Skripte bestellt, Rollen doppelt besetzt oder gestrichen werden. Einmal sei ein ganzes Stück sogar nach den ersten Leseproben verworfen worden – es muss schon zu den Schauspielern und dem Publikum passen.

Manchmal komme es vor, dass vor allem die Jüngeren lachen, „aber das ist auch vom Tag abhängig“, weiß Müller: Freitags werde generell weniger gelacht, „da sind die Leute noch müde von der Arbeitswoche“. Samstags seien die Besucher, insgesamt regelmäßig mehrere hundert, in der Regel entspannter. Die jeweils drei Aufführungen im Stemmer Landkrug, sie haben schon Kultcharakter weit über das Haupteinzugsgebiet „Helsch“ und Stemmen hinaus – sogar aus Kiel kommen Bekannte. „Und wenn nicht: unsere Familie ist ja groß genug, da kommen immer reichlich“, frotzelt Johannes Brand.

Der mit 27 Jahren der Jüngste im Bunde ist, wie sollte es anders sein, ebenfalls ein Dittmer-Spross. Er ist mit den Besuchen des plattdeutschen Theaters aufgewachsen, die ersten eigenen Auftritte gab er als Kind bei den Erntefeiern. Auf der „Platt-Bühne“ gibt er in diesem Jahr sein Debüt: „Ich wollte schon eher, aber mal passte es zeitlich nicht, dann von den Rollen her und dann war Corona.“ Wenn er als Tagesschau-Sprecher lokale Nachrichten verliest, fallen auch die „alten Hasen“ schon mal aus der Rolle und prusten los – Heiterkeit ist eben nicht nur bei den Zuschauern Programm.

Was die „Altvorderen“ über Jahrzehnte bei der Stange gehalten hat, außer der offensichtlich guten Gemeinschaft? Meyer-Lünsmann bringt es so auf den Punkt: „Nach den Aufführungen ist man erleichtert, aber spätestens im September wächst die Unruhe, wann es wieder losgeht.“

Bis zur Aufführungsreife werden noch einige Proben ins Land oder vielmehr in den Keller von Ensemble-Mitbegründerin Annestine Hollensen gehen; noch hat ihre soufflierende Nachfolgerin Ursel Beckmann, die zweite Neue im Team, gut zu tun, und die Rollenhefte sind bei einigen noch ständige Begleiter.

Schwierigkeiten, sich die Texte bis zur Premiere einzuprägen, gibt es allerdings weniger: „Wenn man mehr Text hat, fällt es sogar leichter, weil man mehr im Geschehen ist und nicht immer auf das Stichwort warten muss“, findet Therese Narawitz. Schwergefallen sei ihr anfänglich das Lesen der Texte im „fremden“ Platt, „aber nach ein paar Stücken findet man sich rein“.

Die Komödie „Hartmann mokt dat!“ in drei Akten von William Miles in einer Plattdeutsch-Adaption von Marieta Ahlers ist am Freitag, 3. März, und Samstag, 4. März, jeweils ab 20 Uhr sowie Sonntag, 5. März, ab 14.30 Uhr (mit Kaffeepause) im Landgut Stemmen zu sehen. Karten sind nicht im Vorverkauf, sondern ausschließlich an Tages- beziehungsweise Abendkasse erhältlich.