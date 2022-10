Die Planungshoheit liegt bei ihr: Fintelerin organisiert Kreativ-Markt

Von: Lars Warnecke

Teilen

Alles an einem Ort: Cordula Fiedler mit ihrem Kreativ-Markt-Ordner, ohne den sie schnell den Überblick verlieren würde. © Warnecke

Cordula Fiedler organisiert im Alleingang den Kreativ-Markt in Fintel. Nachdem es zuletzt eine Unterbrechung geben musste, soll es in diesem Herbst wieder losgehen.

Fintel – Den knallgrünen Ordner nimmt Cordula Fiedler in diesen Tagen wieder öfter zur Hand. Das muss die 67-Jährige auch, würde sie sonst doch Gefahr laufen, schnell den Überblick zu verlieren. Welcher Aussteller macht mit? Wer vom Heimatverein kümmert sich um was? Ist die Standmiete schon bezahlt? Eine Gedächtnisstütze findet die Fintelerin in dem prallgefüllten Hefter.

Wofür die akribische Ablage? Am ersten Novemberwochenende steht in Fintel, auf dem Heimathausgelände, wieder ein Kreativ-Markt auf dem Programm – nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause. Und Fiedler, natürlich selbst Mitglied im Verein, kümmert sich einmal mehr um die ganze Organisation. „Als der Markt 2020 stattfinden sollte, hatte ich schon alles angeleiert“, erzählt die Reiseverkehrskauffrau im Ruhestand. Schon im März fange sie für gewöhnlich mit der Planung an, horche sich bei professionellen Kunsthandwerkern um, ob die wohl im Herbst Lust und Zeit hätten, im Heidedorf ihre Waren feilzubieten. Als eine, die selbst gerne solche Märkte besucht, kann Fiedler dabei durchaus aus den Vollen schöpfen: „Ich habe bestimmt schon an die 100 Leute, die ich ansprechen kann.“ Dann die Ernüchterung: Einen Kreativ-Markt sollte es im besagten Jahr nicht geben, auch nicht im Jahr darauf.

Was beachtlich ist: Die Frau hat bei der Organisation für ein solch großes Spektakel, das regelmäßig hunderte Besucher anlockt, wirklich alleine den Hut auf. 2017 war es, dass sie ihre beiden Vorgängerinnen abgelöst hat. „Ich habe damals gesagt, ich arbeite nicht mehr, also bekomme ich das auch solo hin“, erinnert Fiedler sich. Man merkt: Voller Tatendrang ist die gebürtige Fintelerin selbst mit Ende sechzig noch.

Zwei Tage Markt Der 28. Kreativ-Markt in Fintel findet am 5./6. November, statt - samstags in der Zeit von 14 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Als nach wie vor familiär beschreibt sie den Markt, der vor 30 Jahren zum ersten Mal in und rund um „Schimmes Hus“ über die Bühne gegangen ist. Und: Es ist für jeden etwas dabei.“ Mit Argusaugen würde sie darauf achten, was reinpasst und was nicht, dass bei den Produkten von Mal zu Mal ein Wechsel stattfindet. „Und gefallen müssen mir die Sachen natürlich auch.“ Normalerweiseweise, sagt sie, seien zum jetzigen Zeitpunkt alle Standplätze längst schon vergeben. Aber: „Wegen den Unsicherheiten der letzten Jahre habe ich dieses Mal so spät Bescheid gegeben, dass es für draußen noch Kapazitäten gibt.“ Wer sich als Aussteller beteiligen möchte – ihren Worten nach sei die Standmiete mit zehn Euro für zwei Tage unwahrscheinlich preiswert –, erreichbar ist Cordula Fiedler telefonisch unter der Nummer 04265 / 9559019 oder per E-Mail.

Beim Durchblättern ihres Ordners tauchen sie schließlich alle auf, die schon fest gebuchten Kunsthandwerker – darunter auch eine Ausstellerin, die Heideschmuck herstellt. „Den hat sie sich patentieren lassen, den darf nur sie verkaufen“, weiß die „Markt-Chefin“. An anderer Stelle ist ein Künstler „abgeheftet“, der Dekorationen aus Apfelholz fertigt. Ein paar Seiten weiter findet sich eine frühere Lehrerin aus Fintel, die Kinderbücher nicht nur schreibt, sondern sie auch illustriert. Fiedler: „Die habe ich mal beim Italiener hier in Fintel kennengelernt.“ Was aktuell im Trend liegen würde: „Im Moment wird ganz viel mit Filz und Wachs gemacht.“ Auch mit solchen Produkten wartet der Kreativ-Markt auf, wie auch mit Lichthäusern, Heilkräutern, Waren aus alten Leinen, Heiztüchern, Keramik für den Garten, Honig, Marmeladen und vielem mehr.

Gerne hätte sie dieses Mal ein paar Foodtrucks dabei gehabt – nur seien ihre Freunde vom Heimatverein dafür noch nicht bereit gewesen. „Die möchten ihre Reibekuchen, Crêpes und was kulinarisch sonst noch alles angeboten wird, gerne auch weiterhin selber machen“, berichtet die Fintelerin. Nachvollziehbar sei das, schließlich profitiere der Verein – neben den Standgebühren – ja auch von den Erlösen aus dem Speisenverkauf. „Da kommt schon immer einiges zusammen, was nachher zum Großteil in die Pflege des Heimathausgeländes fließt.“ Nun seien viele Vereinsmitglieder aber auch nicht mehr die Jüngsten, weiß Fiedler. Darum wirbt sie bei der Gelegenheit für Nachwuchs. „Wir könnten durchaus wieder Jungvolk gebrauchen.“