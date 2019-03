Ein perfekter Hort für die „Wölfe“

Helvesiek - Von Marié Detlefsen. Draußen kleine Burgen mit Stöckern bauen, im Sand buddeln oder im Laub der Bäume toben – der perfekte Ort für Kinder. Auch für die aus Helvesiek und aus der Umgebung. Um den Sprösslingen genau das zu bieten, gibt es neuerdings den „Wolfsbau“. Am Samstag wurde der etwa 7,20 mal 2,80 Meter großen Zirkuswagen, welcher im Wald am Friedhof als neues Hauptquartier für die Waldgruppe des Helscher Kindergartens „Bärenhöhle“ dient, mit großem Tamtam eingeweiht. Neben einem gemeinsamen Picknick gab es für alle Generationen auch viele Mitmachaktionen.

Und natürlich konnten die Besucher auch einen Blick ins Wageninnere werfen. Allerlei Equipment gibt es – von Stühlen und einem kleinen Tisch über Material zum Basteln und einen kleinen Ofen für die kalte Jahreszeit. Schließlich kommen die Kinder jeden Tag hierher, sowohl bei Sonnenschein, als auch bei Regen und Schnee. Für gewittrige Tage gibt es aber einen kleinen Notfallraum in der alten Grundschule. Seit Sommer vergangenen Jahres toben die „Wölfe“ auf ihrem neuen Platz herum und erleben dabei intensiv den Wechsel der Jahreszeiten.

Die Idee stammt von Wiebke Hornbostel, der Leiterin der Waldgruppe. „Seit mehreren Jahren habe ich immer von so einer Umsetzung in Lauenbrück geträumt und als ich dann nach Helvesiek gewechselt bin, hat sich einfach die perfekte Gelegenheit ergeben“, sagt die Waldpädagogin. Kindergartenleiterin Gerlinde Holst bedankte sich bei allen für die tatkräftige Unterstützung. Sie freue sich über jede Anregung für neue Aktionen und Projekte mit den Kindern innerhalb der Gruppe.

Einmal in der Woche verbringen die „Wölfe“ den Vormittag mit der Regelgruppe, den „Bären“, im Wald. Aber auch mit den Schulkindern wird gemeinsam an Projekten gearbeitet. „Wichtig ist der Freiraum und die Kreativität“, betont Holst. „Dabei finden die Kinder jeden Tag etwas Neues im Wald zum entdecken.“ Die Waldgruppe böte insgesamt Platz für 15 Kinder ab drei Jahren, wobei nur noch ein Platz frei sei. Auch von den 25 Plätzen der Regelgruppe seien schon 16 belegt.

Für die Umsetzung hat schließlich der Träger, die Samtgemeinde Fintel, gesorgt und die benötigten Anschaffungen getätigt. Deren Vertreterin Henrike Hoppe überreichte den Leiterinnen zur Einweihung einen selbst gebastelten Gutschein für die Anschaffung bestimmter Kletterseile für die Kinder.

Die Einweihung galt aber nicht nur dem neuen Zirkuswagen, sondern bot auch allerlei Aktionen zum Mitmachen. Insgesamt fünf Stationen standen für die kleinen und großen Besucher bereit, welche in Eigenregie von den Eltern entwickelt wurden. Auch ein gemeinsamer Picknickplatz mit allerlei Leckereien durfte nicht fehlen. Unter den Stationen befanden sich eine Schatzsuche, eine Säge- und Futterstation, ein Zapfenweitwurf sowie eine kleine Werkstatt für Windspiele. „Das alles macht total viel Spaß. Ich habe schon einen funkelnden Stein bei der Schatzsuche gefunden und will noch mehr suchen“, so Viertklässlerin Ria Baumann, die früher ebenfalls einmal den Kindergarten besucht hat.

Die Mütter und Väter indes zeigten sich sichtlich begeistert von der Waldgruppe mit dem Wolf im Namen. „Es ist toll, dass es so etwas gibt. Somit haben Kinder die Möglichkeit, mehr mit der Natur und der Umwelt in Kontakt zu kommen“, meinte Daniela Schulze. Sie bastelte zusammen mit den Kindern Futterketten für die Tiere, welche später im Wald aufgehängt wurden. Dadurch, dass die Kinder tagtäglich draußen spielen würden, seien sie ihrer Auskunft nach auch deutlich weniger krank.

Fotos auf

www.kreiszeitung.de