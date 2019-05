Ordentlich was geschafft

72-Stunden-Aktion: Landjugend Fintel peppt Spielplatz auf

+ Bis zum Schluss motiviert war die Landjugend Fintel, die den Spielplatz im Bördel kräftig aufwertete. Foto: Rutzen

Fintel - Von Hannelore Rutzen. Kräftig anpacken, kreativ werden, gemeinsam im Team etwas schaffen: So in etwa lässt sich die „72-Stunden-Aktion“ der Niedersächsischen Landjugend (NLJ) zusammenfassen. Insgesamt 111 Ortsgruppen haben an der landesweiten Aktion teilgenommen, die am vergangenen Donnerstag um 18 Uhr begann und am Sonntag zu Ende ging. Mit dabei waren in diesem Jahr auch Teilnehmer aus dem Landkreis Rotenburg. Für die Landjugend aus Fintel war es auch direkt eine Premiere. Mit großer Spannung hatten die Finteler der Aufgabe, die am Donnerstagabend bekannt gegeben wurde, entgegengefiebert. Und die hatte es durchaus in sich, waren die Jugendlichen doch gefordert, den öffentlichen Spielplatz im Neubaugebiet Bördel aufzumöbeln. Statt Kinderstimmen waren am Wochenende also Motorengeräusche zu hören, und statt Spielzeugen bedeckten Werkzeuge und Farbeimer die Rasenfläche. Es war eine kreative Mischung aus Selbstorganisation und Improvisation gefragt. In großer Fleißarbeit wurden binnen dreier Tage eine Sandkiste und eine Wippe gebaut, eine Rutsche eingebuddelt, eine zweite mit Farbe aufgepeppt, ein kleines Blumenarrangement angelegt, ein Karussell in Schuss gebracht sowie drei neue Sitzbänke für die Eltern errichtet. „Die Aufgabe war so vielfältig, dass jeder von uns helfen konnte, und andererseits half man uns auch“, so Birte Lohmann, Sprecherin der Finteler Landjugend, nach Ende der Aktion.