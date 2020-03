Oldtimer-Fans auf Tour

Fintel – Autofahren kann ein Genuss sein. Im morgendlichen Berufsverkehr wohl eher nicht. Aber mit einem Oldtimer am Wochenende über schöne Landstraßen zu tuckern, das hat für viele Fans seinen Reiz. Noch schöner: Wenn Gleichgesinnte dabei sind, mit denen sie sich über das rostige Hobby unterhalten können. Günter Hackensohn ist so ein Liebhaber alter motorisierter Schätzchen. Gleich drei historische Motorräder, davon zwei mit Seitenwagen, nennt der Finteler sein Eigen. „Vor allem die ,NSU Max‘ hat es mir angetan“, schwärmt der 62-Jährige, während er geradezu liebevoll mit der Hand über das Chrom seiner Maschine, Baujahr 1954, streicht. Gerne würde er sie einmal wieder ausfahren – „nur leider will das nicht mehr so recht klappen“, sagt er. Der lange Schalthebel sei für eine Hebeschwäche in seinem linken Fuß schlichtweg nicht mehr richtig zu bedienen.

Mit der „Max“, beginnt Hackensohn zu erzählen, habe seine Leidenschaft für die nostalgischen Zweiräder jedenfalls begonnen – und nicht nur für die. „Warum ich Oldtimer mag, ist eigentlich schwer zu sagen – die Affinität kommt irgendwo her, woher auch immer.“ Heute ist Hackensohn, der in Fintel einen Service für Kleincontainer betreibt, Herr über einen Fuhrpark antiker Art, der im Ort tatsächlich seinesgleichen suchen dürfte – mit einem gut geölten THW Magirus-Deutz beispielsweise, mit einem V8-Magirus der norwegischen Armee, einem Wanderer-Moped, einem alten Fahrrad mit Hilfsmotor hinten links, einem sogenannten Hühnerschreck oder auch als Hackenwärmer bekannt, einer Handvoll Oldtimer-Traktoren und einem 33 Jahre alten Unimog. „Wahrscheinlich habe ich das eine oder andere Fahrzeug noch vergessen“, schließt der Mann mit dem langen Rauschebart seine Aufzählung ab. Und tatsächlich: „Einen BMW E3 in einer Ausführung, wie es sie weltweit nur 1 572 Mal gibt, den habe ich auch“, fällt ihm noch nachträglich ein. Der würde zwecks Herrichtung gerade noch in der Werkstatt stehen. „Ob ich den bis zur Ausfahrt wiederhaben werde, steht noch nicht ganz fest.“

Gut zehn Wochen sind es ja noch hin. Dann, am Muttertag, hofft Günter Hackensohn, darf er wieder eine Vielzahl an Chauffeuren von mindestens 30 Jahre alten Gefährten begrüßen – zu einer Spargelausfahrt, wie er die von ihm organisierte Veranstaltung getauft hat. Unterstützung in der Ausrichtung erfährt er dabei einmal mehr von seinen Clubkameraden, den „Oldtimerfreunden Fintel“.

Die hatten, ebenfalls auf Hackensohns Initiative hin, schon 2012 eine ähnliche Tour durch und rund um Fintel mit anschließender Einkehr in der Vahlder Gaststätte Leuenroth auf die Beine gestellt – mit seinerzeit 46 Teilnehmern aus Nah und Fern, und somit mehr, als sich angemeldet hatten. Nach einer Kartoffeltour im Herbst des darauffolgenden Jahres, die seinen Worten nach nicht weniger Zuspruch erfahren habe, steht nun also nach längerer Funkstille eine Neuauflage an. „Viele umliegende Oldtimerclubs haben zwischenzeitlich immer mal wieder nachgehakt, ob und wann wir denn eine solche Veranstaltung mal wieder anbieten würden“, so Hackensohn. „Klar war, dass sich ein Oldtimertreffen an einem festen Punkt, quasi also eine Ausstellung, hier in Fintel nicht realisieren lassen würde – also geht es wieder auf die Straße, verbunden mit dem Spargelessen und gemütlichem Klönschnack.“

Gefahren werde dabei ausschließlich in überschaubaren Grüppchen, verrät der Chef-Organisator, auf einer rund 90-minütigen Fahrt, eingeteilt in Trecker, Mofas, Motorräder, Autos und Lkw. „Je nach Fahrzeugtyp fährt jede Gruppe auf einer eigens für sie angepassten Route, jedoch sind Start und Ziel für alle gleich.“ Treffpunkt sei demnach um Punkt 10 Uhr auf dem Gelände vom Busunternehmen Schmätjen am Ortskreisel Richtung Rotenburg (Am Wasserfeld 3). „Ich werde alle Teilnehmer nach Fintel bis zur Apotheke reinziehen, wo sie dann gesplittet werden“, so sein Plan. Einige würden weiter geradeaus nach Wesseloh fahren, andere in Richtung Osteria über den Osterberg und wieder andere begäben sich am Sportplatz vorbei gen Schneverdingen – mit dem Lokal Leuenroth als Ziel vor Augen. „Natürlich bekommt jeder auch noch eine von mir schon ausgearbeitete Wegbeschreibung mit auf den Weg“, kündigt Hackensohn an.

Erste Anmeldungen seien bei ihm schon eingegangen. Der Finteler ist mit anderen Clubs gut vernetzt. Besonders freue er sich darüber, dass wohl auch ein Jaguar E-Type bei der Mitte Mai anstehenden „Oldie“-Ausfahrt dabei sein wird. „Neulich habe ich den Besitzer zufällig bei der ,Bremen Classic Motorshow‘ getroffen – und er war sofort Feuer und Flamme, als ich ihm davon erzählte.“

Spargel satt

Für die Spargelausfahrt am Sonntag, 10. Mai, mit anschließender Einkehr in der Gastwirtschaft Leuenroth können sich Besitzer von Oldtimern verbindlich bis zum 15. April bei Günter Hackensohn unter der Rufnummer 0172 / 4206515 anmelden. Er erteilt auch weitere Infos. Die Kosten betragen für das Essen (Vorspeise, Spargel satt und Dessert) 23 Euro. Für die Teilnahme an der Fahrt selbst ist keine Gebühr zu zahlen.