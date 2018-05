Fintel will Bürger auf Umgang mit Pflanzenschutzmitteln hinweisen

Ohne erhobenen Zeigefinger

+ © imago Rosen in einem Garten werden mit einem Schädlingsbekämpfungsmittel besprüht. © imago

Lauenbrück - Von Lars Warnecke. Die Samtgemeinde Fintel soll „pestizidfreie Kommune“ werden. So hat es die Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen in einem Antrag formuliert, der bereits intensiv in den politischen Gremien diskutiert worden war. Wie aber etwas ändern, wo es nichts zu ändern gibt?