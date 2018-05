Ohne erhobenen Zeigefinger

Samtgemeinde Fintel will Bürger auf Umgang mit Pflanzenschutzmitteln hinweisen

+ Rosen in einem Garten werden mit einem Schädlingsbekämpfungsmittel besprüht. - Foto: imago

Lauenbrück - Die Samtgemeinde Fintel soll „pestizidfreie Kommune“ werden. So hat es die Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen in einem Antrag formuliert, der bereits intensiv in den politischen Gremien diskutiert worden war. Wie aber etwas ändern, wo es nichts zu ändern gibt? Die Samtgemeindeverwaltung beteuert jedenfalls, bei der Unterhaltung ihrer Straßen, Liegenschaften und sonstigen öffentlichen Grundstücken auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu verzichten. Einen positiven Effekt könnte der Antrag aber dennoch haben.