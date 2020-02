Offen für fast alles

Lauenbrück – Sophia hat Geburtstag. Sechs Jahre ist sie heute alt geworden. Dieser Anlass will natürlich gefeiert werden. Später, wenn sie nach Hause kommt, mit der Familie, klar. Aber erst einmal ist sie noch im Kindergarten. Und hier, das zeigt nicht nur das Prinzessinenkrönchen auf ihrem Kopf, steht Sophia heute eindeutig im Mittelpunkt – mit einem besonderen Geburtstagsfrühstück und einer Schminkaktion. Bei der darf übrigens selbst jeder gerne zu Farbe und Pinsel greifen. Das hat sich Sophia so gewünscht. So kommen am Ende alle Kinder in den Genuss, sich in Katzen, Elfen oder andere Wesen zu verwandeln – wenn sie nicht lieber etwas anderes machen möchten.

Die Möglichkeiten, sich auszutoben, entweder kreativ oder körperlich, sind hier in der „Alten Post“ jedenfalls mannigfaltig. Und genau das hat ja auch Methode: mit vielen verschiedenen Materialien zu experimentieren und sich selbstbestimmt auszuprobieren. „Das Kunststück dabei ist es, den Kindern den eng getakteten Tagesablauf, den es bei uns in der Ganztagsbetreuung gibt, nicht spüren zu lassen“, sagt Luise Runge (38.) Das setze ein offenes Konzept, wie sie es hier eingeführt habe, nun einmal voraus. Ein Konzept, das es bis vor anderthalb Jahren so in Lauenbrück noch gar nicht gegeben hat.

Damals, zum Start ins Kindergartenjahr 2018/19, nahm die kommunale Kita, in der zwei Regelgruppe à 25 Kinder betreut werden können, ihren Betrieb auf. Schon vorher war in der „Alten Post“ ein Kindergarten mit 18 Plätzen untergebracht – nur teilte sich die Außenstelle der „Löwenburg“ damals noch die Räumlichkeiten des Dorfgemeinschaftshauses mit den Lauenbrücker Vereinen. Die haben längst ein neues, geräumigeres Domizil in der „Alten Sparkasse“ gefunden. Die Samtgemeinde, Trägerin aller Kindergärten in ihren fünf Mitgliedsgemeinden, ließ die Gelegenheit nicht ungenutzt, kaufte den Lauenbrückern die „Alte Post“ ab und ließ das Haus innen wie außen zu dem ausbauen, was es heute ist: eine moderne, von der „Löwenburg“ losgelöste Kita mit einem ganz eigenen Profil.

Und das, was Runge hier auf den Weg gebracht hat, kommt offenbar richtig gut an. Habe man anfangs noch mit 42 Kindern begonnen, seien seit Jahresbeginn beide Gruppen, die „Feldhasen“ und die „Schneehasen“, voll, berichtet die Leiterin, der die Samtgemeinde zum Start ungewöhnlich viel Spielraum gegeben habe, ihre Idee von einer offenen, dem Grundgedanken der Montessori-Pädagogik nicht ganz unähnlichen Arbeit in die Tat umzusetzen. „Wir versuchen hier, jedem Kind seinen freien Raum zu geben“, so die gebürtig aus Berlin kommende Erzieherin. Stichworte wie Selbstständigkeit, Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung seien für die Entwicklung eines Kindes nun einmal das A und O, findet sie. „Heute ist es ja oft sonst so, dass der Nachwuchs einen straffen Tagesplan hat, an dem er sich entlanghangelt, aber dabei nie selbst auf die Idee kommt, sich eine Aufgabe zu suchen.“

Freiheiten, sich vollends nach eigenen Interessen auszuprobieren, die finden die Mädchen und Jungen im Alter von drei bis sechs Jahren in den bewusst offen gestalteten Räumen reichlich. Natürlich immer unter den wachsamen, aber für die Kinder nicht einschüchternen Augen von Runge und ihrem fünfköpfigen Team. Im sogenannten „Toberaum“ zum Beispiel, der von seiner Dimension her schon fast einem kleinem Saal gleicht. Oder im großzügigen Obergeschoss, wo kreative Angebote warten und auch das Thema Sprachförderung aufgegriffen wird. Überall herrscht ein munteres Treiben – ohne, dass man sich gegenseitig auf die Füße tritt. „Ich bin schon gefragt worden, was denn passieren würde, wenn alle 50 Kinder in einem Raum seien“, berichtet Runge. „Ich kann nur sagen: Das wird nie passieren, weil sie selbst merken, dass es hier und da zu voll und zu laut ist und sich entsprechend wieder ganz von alleine umdrehen, um sich eine andere Beschäftigung zu suchen.“ Oder um sich einfach auch mal auszuruhen.

Apropos Ruhe: Die würden erwachsene Besucher, zu ihrer Überraschung, immer wieder feststellen, wenn sie das Haus betreten, sagt die Leiterin. Wie das sein kann? „Ganz einfach: Indem sich die Kinder mit dem beschäftigen können, wozu sie gerade Lust haben, schafft das eine konzentrierte Atmosphäre.“

Anfängliche Sorgen einiger Eltern, ihr Kind werde hinsichtlich des offenen Raumkonzeptes bei 50 herumwuselnden Mödchen und Jungen womöglich gar nicht gesehen, seien zwar geäußert worden, aber dies völlig zu unrecht, wie die Praxis gezeigt habe. „In jedem Raum ist immer ein Erzieher zugegen und richtet in puncto Sprache, Fein-, Guck- und Bewegungsmotorik sowie Ernährung seinen detaillierten Expertenblick auf jedes Kind“, so die 38-Jährige. Unter den Kollegen finde dann einmal in der Woche eine Besprechungsrunde statt, in der Auffälligkeiten besprochen würden. „So kann man das Kind noch mal ganz anders ganzheitlich betrachten.“

Man merkt: Obwohl der Betrieb noch relativ jung ist, hat die Kita ihren festen Platz in der Samtgemeinde gefunden. „Es gibt schon Leute, die sagen, dass sie ihr Kind ganz speziell in unsere Obhut geben möchten – und aus der engagierten Elternschaft höre ich immer wieder, dass sie das offene Angebot richtig gut finden“, freut sich Runge, die selbst zwei kleine Kinder hat.

Nun lässt der Name „Alte Post“ nicht wirklich auf einen Kindergarten schließen. Erst recht nicht, wenn man sich die lichtdurchfluteten, in frischen Farben gestalteten Räume ansieht. Habe man nie über eine Namensänderung diskutiert? „Wir haben es uns tatsächlich kurzzeitig überlegt, aber uns dann dagegen entschieden“, sagt sie. „Letzendlich ist das Haus, in dem früher tatsächlich ja mal eine Post war, eine Institution, mit der sich die Lauenbrücker identifizieren.“

Aber nun hat Luise Runge auch wirklich keine Zeit mehr. Es ist kurz nach elf. Das täglich von einem Caterer angelieferte Mittagessen kommt. Die Leiterin muss wieder in den Gruppendienst zurück. Gehetzt wirkt sie nicht. „Die Arbeit macht mir so viel Spaß, dass ich sie als solche gar nicht wahrnehme.“ Fast hätte sie es vergessen, noch auf die offizielle Einweihung der Kita hinzuweisen. Die soll, nachdem der Betrieb sich nun vollends eingespielt hat, am Sonnabend, 6. Juni, von 12 bis 16 Uhr stattfinden – verbunden mit einem Fest für das ganze Dorf. „Es gibt Kuchen und eine Tombola“, verrät sie. Ganz bestimmt lassen sich die Eltern im Schulterschluss mit dem Erzieherteam bis dahin aber noch jede Menge weitere Aktionen und Attraktionen einfallen.