Lösungssuche für Grundschulerweiterung in Fintel ist ins Stocken geraten

Von: Lars Warnecke

Nach der Grundschule in Lauenbrück soll auch die in Fintel zukunftssicher gemacht werden – in welcher Form, das ist bis heute aber noch unklar. © Warnecke

Seit geraumer Zeit steht die Erweiterung der Grundschule in Fintel auf der Agenda. Doch einen richtigen Vorstoß, wie es mit den Planungen weitergehen soll, gibt es noch immer nicht. „Wir warten auf den Auftrag aus der Politik“, sagt der Samtgemeindebürgermeister.

Fintel –Während in Lauenbrück der Neubau der Grundschule an der Wümme schnellen Schrittes Gestalt annimmt, sind sie in der öffentlichen Wahrnehmung ein wenig ins Hintertreffen geraten: die Planungen für die Friedrich-Freudenthal-Schule. Ja, auch die Finteler Grundschule muss baulich erweitern, will sie den Ansprüchen in Zukunft genüge tun. Und ja: In der AG Schulstruktur gibt es durchaus bereits Ideen, wie das gelingen könnte. Nur politisch beraten worden sind die Optionen – sie reichen von einer Aufstockung im Bestand über einen einzelnen Neubau bis hin zu einem Anbau – bisweilen noch nicht. Und genau dies, erklärte Samtgemeindebürgermeister Sven Maier im Schulausschuss, sei im Moment das Problem: „Wir haben in der AG darüber gesprochen, was man da tun kann und was nicht – um irgendwelche Wirtschaftsberechnungen anzustreben, fehlt uns als Verwaltung aber immer noch der politische Auftrag.“

So dürften die Planungskosten in Höhe von 50 000 Euro, die die Samtgemeinde in ihren Haushaltsplanentwurf 2023 einfach aus dem Vorjahr übertragen hat, bis jetzt auch nur als ein Schuss ins Blaue gesehen werden – eine konkrete Verwendung, um das Vorhaben voranzutreiben, finden die Mittel jedenfalls bis dato nicht.

Für Hans-Jürgen Schnellriede ist dieser Zustand symptomatisch. Dem Grünen-Ratsherr fehlt ein Masterplan. Nicht nur für die Grundschule, nein, seiner Ansicht nach müsse in der Debatte eine ganzheitliche Lösung für die Samtgemeinde gefunden werden. Dazu lag dem Ausschuss ein Eilantrag des Fintelers vor, man möge sich über Zukunftsthemen und über das, was geht, endlich ernsthaft Gedanken machen. „Es handelt es sich ja auch um Dinge, die für 2023/24 haushaltsrelevant sind“, betonte er. Nur sah eine Mehrheit der Mitglieder sich zu einer derart kurzfristigen Auseinandersetzung nicht in Lage – darunter etwa Ulrich Brunkhorst. „Ich beantrage, dass wir uns mit dem Antrag heute nicht befassen“, so der CDU-Mann. Dass man sich im Schulausschuss mit der Thematik zu beschäftigen habe, stünde seinen Worten nach außer Frage. Aber: „Dieser Antrag enthält keine Punkte, über die ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt abstimmen müsste – darauf möchte ich mich schon ganz genau vorbereiten können.“

Wir haben als politische Gemeinde aufgehört, darüber zu reden und klare Vorgaben zu machen – das ist unser Problem.

Wie Ausschussvorsitzender Michael Sablotzke (SPD) ausführte, sei die Erweiterung der Friedrich-Freudenthal-Schule nicht die einzige Baustelle: „Wir haben noch das benachbarte Feuerwehrhaus und wir haben in Fintel einen Kindergarten, der erweitert werden muss – wir wissen aber nicht, wo wir zuerst anfangen, geschweige denn, was das Sinnvollste ist.“ Seiner Meinung nach könne für einen Schulbau jedenfalls keine Entscheidung gefällt werden, solange nicht geklärt ist, was den Rest betrifft. „Eines muss uns aber allen klar sein: Das Feuerwehrhaus muss bleiben, wo es ist.“ Damit spielte er auf eine mögliche Zusammenlegung der Ortswehren Fintel und Vahlde an einen gemeinsamen Standort an. „Klar, vom Wirtschaftlichen gehören beide Gemeinden zusammen – aber der Rest wird niemals passieren“, fand Sablotzke deutliche Worte.

„Wir drehen uns im Kreis“, so Schnellrieder. Niemand könne einen Planungsauftrag annehmen, wenn aus der Politik nicht sämtliche Alternativen benannt würden. Insofern sei er beim Bürgermeister: „Er kann überhaupt nichts machen – wir haben als politische Gemeinde aufgehört, darüber zu reden und klare Vorgaben zu machen – das ist unser Problem. Wir sind auf dem Nullpunkt.“

Ob es denn nicht noch andere Möglichkeiten gebe, die Friedrich-Freudenthal-Schule zu erweitern, wollte Helmut Oetjen (SPD) wissen. Dazu Maier: „Wir haben hier in Lauenbrück ja auch noch den Altbau der Grundschule – die Gemeinde spekuliert im Moment darauf, dass die Samtgemeinde das Gebäude nicht mehr nutzt, verplant das Ganze entsprechend. Ob wir es schulisch weiternutzen, dann eben auch für Kinder aus Fintel, darüber haben wir noch nicht gesprochen.“

Dass sich der Rat hinsichtlich der Erweiterungspläne noch nicht festgelegt hat – Ulrich Brunkhorst kann dem auch etwas Gute abgewinnen: „Die Kassenlage hat sich ja auch komplett geändert zu dem Zeitpunkt, als wir mit den Diskussionen gestartet sind. Das sieht heute ganz anders aus, da bekomme ich mehr als nur ein mulmiges Bauchgefühl.“

Wie es weitergeht? Für Januar, erklärte der Samtgemeindebürgermeister, sei eine Bau- oder Schulausschusssitzung geplant, in der das Thema, wie es mit der Grundschule in Fintel weitergehen soll, auf der Agenda steht. Fortsetzung folgt.