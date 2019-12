Nicht auf Rosen gebettet

Lauenbrück - Von Hannes Ujen. Nachdem die Fachausschüsse und der Samtgemeindeausschuss entsprechende Beschlussempfehlungen gefasst hatten, gab es nur noch wenig Diskussionsbedarf in den Fraktionen, sodass der Rat der Samtgemeinde Fintel unter Vorsitz von Rüdiger Bruns (SPD) den Haushalt für das Jahr 2020 verabschieden konnte. Auf Antrag von Jürgen Borngräber (SPD) wurden noch die veranschlagten 10 000 Euro für den Bau einer Lärmschutzwand am Kindergarten „Alte Post“ mit einem Sperrvermerk versehen.

Kämmerer Friedhelm Indorf verschaffte dem Gremium einen Ausblick auf den Haushalt 2020, der Erträge von 10,5 Millionen Euro und Aufwendungen von 10,8 Millionen Euro, mit einem Defizit von 275 000 Euro aufweisen könnte. „Verursacht wird das negative Ergebnis trotz höherer Einnahmen aus der Samtgemeindeumlage und den Schlüsselzuweisungen durch steigenden Zuschussbedarf für den Betrieb der Kindertagesstätten, höhere Personalkosten inklusive Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte, höhere Sachkosten für die Unterhaltung der Schul- und Kita-Gebäude sowie steigende Transferaufwendungen wie die Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen“, führte der Kämmerer aus. Zusätzliche Aufwendungen entstehen für die Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen, Planung und Gutachten für das Baugebiet Treiderkamp in Lauenbrück, Digitalisierung der Kanalleitungen und in der Verwaltung. Die Ergebnisse würden sich 2021 und 2022 verbessern, wenn geringe Überschüsse zu erwarten sind, die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen steigen, die Personalkosten nur noch moderat steigen. 2023 könnte ein Defizit für die anstehende Sanierung der Bahnbrücke in Riepe mit einem geschätzten Aufwand von annähernd 500 000 Euro entstehen.

Im Finanzhaushalt stehen den Einzahlungen von 9,9 Millionen Euro Auszahlungen von 9,5 Millionen Euro für Verwaltungstätigkeiten gegenüber – mit einem positiven Saldo von 303 000 Euro. Für Investitionen von 5,2 Millionen Euro sind 2020 Kreditaufnahmen von vier Millionen Euro eingeplant.

Die Darlehensschulden werden in diesem Jahr wohl auf 6,1 Millionen Euro steigen, das entspricht 811 Euro pro Einwohner. „Ende 2020 könnte der Schuldenstand bei 9,7 Millionen Euro liegen“, konstatierte Indorf.