Teure Fahrtkarte und keine Erstattung: „Wir wohnen 190 Meter zu dicht an der Schule“

Von: Judith Tausendfreund

Die Bushaltestelle in Vahlde. Hier können die Schüler einsteigen, wenn sie den Bus statt das Fahrrad nehmen wollen. © Tausendfreund

Eine Mutter aus Vahlde ist sauer auf den Landkreis Rotenburg: Ihr Sohn (15) bekommt die Fahrkarte zur Schule nach Lauenbrück nicht mehr erstattet. Er wohnt 190 Meter zu dicht an der Fintauschule

Vahlde – Gerade jetzt ist der Schulweg für viele Eltern ein Thema. Die Sommerferien sind vorbei, die Erstklässler sind eingeschult. Andere Schüler wechseln von der Grundschule auf die weiterführende Schule und in der Regel ist mit der Gewöhnung an die Schule auch die Gewöhnung an den Schulweg notwendig. Doch wie kommen sie dorthin? Schließlich ist die weiterführende Schule in der Regel weiter entfernt als die alte Grundschule. Je nach Jahreszeit kann der Schulweg so auch zur Herausforderung werden.

Im Landkreis Rotenburg ist es grundsätzlich so, dass die Erziehungsberechtigten – sprich: die Eltern – die Kosten für den Schulweg zu tragen haben. Allerdings hat der Landkreis auch eine Beförderungspflicht. Eltern profitieren unter Umständen von einem Erstattungsanspruch. Die Details hierzu sind in einer Satzung nachzulesen, die aus dem Jahr 1997 stammt. Darin wird definiert, welche Fahrten wann erstattet werden können. Unter anderem spielen „Schulwegmindestentfernungen“ eine Rolle. Die Satzung regelt auch Ausnahmefälle, etwa wenn ein Schulweg „nach objektiven Gegebenheiten“ mit besonderen Gefahren verbunden ist. Viele weitere Details werden in der Satzung festgelegt. Es sind Paragrafen, die von den Eltern sehr genau studiert werden müssen – und die offensichtlich auch wenig Flexibilität erlauben.

„Wir wohnen 190 Meter zu dicht an der Schule“

Diesen Eindruck hat zumindest eine Mutter, die seit 2017 mit ihrer Familie in Vahlde wohnt. Der mittlerweile 15-jährige Sohn besucht in Lauenbrück die Fintauschule in der zehnten Klasse. „Vor zwei Monaten habe ich plötzlich ein Schreiben erhalten, dass wir die Kosten für die Busfahrkarte nicht mehr erstattet bekommen,“ berichtet Katja Broocks. Mehrfach hatte sie dann Kontakt mit dem Landkreis und den dort zuständigen Mitarbeitern. Dabei stellte sich heraus, dass sie die Kosten ohnehin in den vergangenen Jahren nur erstattet bekommen hatte, da in der Eingruppierung ein Fehler passiert war. Eigentlich hätte ihr Sohn – laut der Satzung schon ab der siebten Klasse kein Anspruch mehr auf eine kostenfreie Beförderung gehabt.

Eine Rolle spielt dabei das Alter des Kindes, aber auch die Entfernung, die zwischen Wohnort und Schule gemessen wird. „Mein Sohn bekommt keine Busfahrkarte mehr ausgestellt, weil wir 190 Meter zu dicht an der Schule wohnen“, so die Mutter. Sie betont, dass ihr Kind die Strecke mit dem Fahrrad fahren könnte – der direkte Weg ist 4.2 Kilometer lang und hat sogar einen Radweg.

Allerdings ist der im Winter nicht beleuchtet und wird auch nicht geräumt. „Auf der anderen Seite des Radwegs ist ein Wald und ich hatte dort bereits eine Wolfsbegegnung“, schildert sie ihre Bedenken. Auch habe sie den zuständigen Stellen eine Ortsbegehung angeboten, um aufzuzeigen, dass der Weg gefährlich sei – die Antwort sei aber negativ aufgefallen, es sei eben kein gefährlicher Weg.

Tipp vom Landkreis: Mutter soll den Sohn zur Schule fahren

Stattdessen habe man ihr empfohlen, sie könne ihren Sohn ja selber zur Schule bringen. „Ich habe mich über den Ton geärgert“, gibt sie an. Zweimal hat sie ein kostenfreies Ticket beantragt, zweimal hat sie eine Ablegung erhalten. Nun könnte sie noch anwaltlich vorgehen, um zu widersprechen.

Links der Radweg, rechts der Wald – die Strecke ist etwa vier Kilometer lang, nicht beleuchtet und wird im Winter auch nicht geräumt. © Tausendfreund

Die geschilderte Situation mag ein Einzelfall sein. Dennoch bleiben einige Fragen offen. Beispielsweise, ob die in die Jahre gekommene Satzung mal überarbeitet werden müsste – Wolfsbegegnungen gab es möglicherweise in früheren Jahren weniger, auch der Verkehr hat sicherlich inzwischen zugenommen.

Gibt es Grenz- oder Sonderfälle? Was passiert zum Beispiel, wenn die Eltern selber zahlen, der Bus aber ausfällt, erhalten die Eltern dann eine Erstattung? Wer definiert eine gefährliche Situation, anhand welcher Kriterien werden diese festgelegt? Diese Fragen sind berechtigt, der Landkreis kann sie auch beantworten. So wurde die Satzung 2013 aktualisiert, weitere Änderungen sind laut Landkreis-Sprecherin Christine Huchzermeier nicht geplant.

Mit dem Schulbus-Ticket auch in der Freizeit unterwegs

Ob ein Schulweg gefährlich ist, prüft das Schul- und Kulturamt bei einem Ortstermin. Es handelt sich immer um eine Einzelfallentscheidung. Die in der Satzung festgehaltenen Staffelungen nach Entfernung und Alter der Kinder bezeichnen die Verantwortlichen im Landkreis als zeitgemäß. Und wer knapp hinter einer Bemessungsgrenze wohnt, kann das subventionierte „Tim-Ticket“ für 30 Euro im Monat erwerben. Diese Lösung wurde auch der Familie aus Vahlde angeboten – die dann dennoch eben eigenes Geld für den Schulweg ausgeben muss.

Nichtsdestotrotz ist die Fahrkarte attraktiv. Mit ihr können Schüler auch in ihrer Freizeit im gesamten Gebiet des Verkehrsverbunds Bremen/Niedersachsen (VBN) unterwegs sein. Das Ticket kann allerdings nur als Abo bezogen werden. Das bedeutet etwa für die Familie Broocks, dass es nicht möglich ist, im Sommer das Rad und im Winter den Bus zu nehmen – eine flexible Lösung fehlt. Und was passiert, wenn der Bus ausfällt? Immerhin, hier gibt es eine Lösung, Entschädigungsforderungen können Inhaber des „Tim-Tickets“ direkt an den VBN richten und über die E-Mail-Adresse info@vbn.de. Auch der Landkreis ist erreichbar, unter der E-Mail schuelerbefoerderung@lk-row.de oder unter der 04261/9832626.